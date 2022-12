Una noche para celebrar el mundo del café

The Macallan, la prestigiosa marca de whisky escocesa, lanzó en Bogotá la segunda edición de The Harmony Collection, Inspired by Intensed Arabica, que celebra el mundo del café.

Durante el lanzamiento, el embajador de la marca, Ramón Cardona, profundizó en el viaje increíble que experimentan los granos de este árbol antes de convertirse en una bebida que se sirve alrededor del mundo, con sabores innovadores, la combinación de roble dulce, tiramisú y chocolate negro que proporciona una deliciosa experiencia de maridaje de whisky y café.

Cada lanzamiento de la colección cuenta con un envase distintivo que incorpora elementos de origen orgánico, así como su empaque sustentable.

