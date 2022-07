Receta de tostadas francesas: así las prepara Kylie Jenner

Si eres seguidora asidua de la famosísima familia Kardashian, sabrás que en algunos capítulos del popular reality show Keeping Up With The Kardashians, esta receta es infaltable en el menú de las celebridades.

Pero… ¿Cuál es el secreto?

Las tostadas francesas son una receta perfecta para desayunar o para el brunch.

Son la versión anglosajona de las populares torrijas españolas ya que sus ingredientes son muy similares a los de las torrijas, aunque hay algunos pasos de la elaboración que son diferentes y eso se nota tanto en el aspecto como el sabor. Así son las que prepara Kylie Jenner:

(Te puede interesar: Receta de ensalada de pollo con aguacate ¡Jennifer Aniston la comió durante 10 años!)

Ingredientes:

Huevos

Leche de tu preferencia (almendra, soja, de coco o la natural)

Extracto de vainilla

Canela

Hojuelas tostadas

Mantequilla

Azúcar moreno

Y Pan de molde

PREPARACIÓN

En un bowl, mezcla los huevos con la leche de tu preferencia, extracto de vainilla y un poco de canela. Luego, separa unas hojuelas tostadas en un recipiente. En una sartén a fuego lento derrite la mantequilla. Toma un pan y úntalo sobre la mezcla de huevos, leche, extracto de vainilla y canela. Después, pásalo por las hojuelas tostadas que tenías ya separadas. Hazlo por ambos lados. A fuego lento, coloca el pan sobre el sartén con mantequilla y espera hasta que se tueste. Agrégale un poco de azúcar morena encima (porque sí, un poco no hace daño a nadie). Sírvelo en un plato y disfrútalas.

Más noticias

Colágeno: con estos jugos puedes aumentar la producción

Moringa: riesgos y beneficios

Vinagre de manzana: conoce todos sus beneficios