Razones para no salir con un hombre que acaba de terminar una relación

¿Has escuchado aquella frase acerca de que ‘un clavo saca a otro clavo’? Independientemente de si aplica o no para todo el mundo, te aseguramos que no querrás ser el clavo de alguien que no ha superado a su ex.

Así que si estás considerando empezar una relación con alguien que solo te busca para olvidar a otra persona te recomendamos no hacerlo. Por tu salud mental y la de esa persona.

(Sigue leyendo: ¿Cómo empoderarte después de un engaño en la relación? 7 claves que amarás).

Estas son algunas las razones:

Un primer ejercicio es ponerte en los zapatos del otro. Si tú recién terminaste una relación será inevitable recordar a quien quisiste tanto e incluso compararla. No estás en este mundo para llenar las expectativas de los demás, sino las tuyas, así que piensa primero si en verdad vale la pena exponerte a esas comparaciones injustas.

Como en toda etapa que termina, cuando se finaliza una relación es necesario vivir un periodo de duelo. ¿Realmente crees que tu prospecto está preparado para salir con alguien más si se saltó este escalón?

En este sentido, no es justo contigo misma que te estés cuestionando si llamaste su atención de manera genuina o solo intenta evitar el dolor.

Mantén en tu mente también que la dependencia emocional es real y hay personas que no saben cómo enfrentarse a la soledad, sino que buscan ocupar vacíos con alguien más. ¿Quieres ser quien llene esas carencias?

(Lee también: ¿Cómo decirle a un hombre lo que te gusta en el sexo? Te damos algunos consejos).

Por otro lado, la psicóloga Laura Castañeda, creadora de la cuenta @la.propia.tusa, explica que lo mejor en estos casos es enfocarte en tus sentimientos y no en los comportamientos de la persona con la que sales.

No temas iniciar conversaciones incómodas que resuelvan tus dudas, al final lo más importante es sentirte en paz. Por ello, Castañeda da las siguientes recomendaciones sobre ¿qué hacer cuando te mandan señales confusas?:

Reflexiona sobre ¿qué te preocupa que ocurra si llegas a preguntar lo que necesitas? ¿Es más importante eso que te preocupa que tu tranquilidad? ¿Qué es lo peor que puede suceder? Y si eso sucediera, ¿qué mensaje te estaría dando ese comportamiento/reacción de esa persona?

Más noticias

¿Qué significa soñar con tu pareja?

Relación de pareja: señales de dependencia emocional

¿Cuánto tiempo debería durar una relación sexual, según expertos?