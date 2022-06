¿Qué significa soñar con tu ex? Expertos responden

Soñar con tu ex es más común de lo que te imaginas, pero, ¿qué significa en realidad? Hay que tener en cuenta que soñar con un ex puede tener varias connotaciones dentro del significado de los sueños. Puede indicar nostalgia, un proceso de duelo por la ruptura o el conflicto interno de inseguridad después de haber roto la relación.

Si el sueño guarda relación con mantener relaciones sexuales con tu ex, puede significar que añoras tener intimidad con esa persona y, en el fondo, estás buscando consumar tu sueño. No te preocupes en exceso, es normal experimentar sueños eróticos con una persona con la que has compartido muchos momentos íntimos. Tu mente estaba acostumbrada a recibir ciertos estímulos sensuales que han desaparecido con la ruptura y puede evocar estos momentos de forma inconsciente.

Eso en el caso de que estés solo, pues si tienes una nueva pareja y has tenido sueños eróticos con tu ex, la cosa cambia. Es posible que en el fondo sientas que en tu actual relación falta algo que tu mente intenta buscar en otro lugar para satisfacer aquello que le falta.

¿Soñaste que volviste con tu ex?

En el supuesto de soñar con tu ex, en concreto que vuelve a estar contigo, puede significar muchas cosas según las sensaciones que nos provoque el sueño al despertar, como dijimos antes. Además, es una de las imágenes más frecuentes y recurrentes cuando se sueña con un ex.

Esta clase de sueños nos puede dar a entender muchas cosas dependiendo de la sensación que nos produzca. Por ejemplo, si al despertarnos tenemos una impresión placentera, significa que le añoramos. Si por el contrario soñar que vuelves con tu ex se convierte en una pesadilla, quizás no tengas muchas ganas de que tus sueños se conviertan en realidad.