¿Por qué los hombres se quedan dormidos después del sexo?

Mujeres, ¿les ha pasado que su pareja inmediatamente después de tener sexo con ustedes se queda dormida? Sabemos que esto puede generar desconcierto e inseguridad incluso, pues muchos pensamientos pasan por la cabeza: ‘¿Por qué no me abraza?’, ‘¿Será que no quiere hablar conmigo?’ o ‘¿Hice algo mal?’ pueden ser algunos.

Pero nada de eso, es hora de hacer a un lado esas ideas negativas y entender realmente por qué sucede tal cosa. Te sorprenderás al saber que es más normal de lo que parece.

La respuesta de este asunto está en la química cerebral. De acuerdo con distintos portales médicos, después de eyacular el hombre necesita recuperarse o, en términos científicos, entra en un periodo refractario.

Si bien es definido por el profesor de Urología Francois Peinado Ibarra, citado en ‘Cuídate Plus’, como “el período entre una eyaculación y el comienzo de la erección siguiente”, no siempre es así, pues no siempre querrás tener otra ronda de la relación sexual.

Lo que sucede en el organismo es que la sangre abandona la zona de los genitales, permitiendo que estos vuelvan a su tamaño original. En el proceso también se calma la respiración y la tensión vuelve a su nivel normal.

También, vale decir que con el paso de los años y un mal estado de la salud el periodo refractario puede aumentar.

En el caso de las mujeres, la adrenalina sigue arriba y la capacidad de ser multiorgásmicas está en su naturaleza, por lo que dormir justo después del sexo no es una regla.

