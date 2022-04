¿Mujer multiorgásmica? Qué es y cómo conseguirlo

iStock

Con el paso de los años el hablar de sexualidad y traer a colación términos como el ‘orgasmo’ o ‘multiorgasmo’ ha dejado de ser un tabú para convertirse en un tema normal. Pero el camino aún es largo.

En particular, el multiorgasmo no es tan conocido por esa misma razón y porque no todas las mujeres lo han experimentado. Por eso, hoy te contamos en qué consiste.

En pocas palabras, es la capacidad de llegar al punto máximo de placer de forma continua o repetitiva, como si se presentara uno tras otro.

Un estudio de la Revista de Urología Colombiana mostró que “solo el 35% de las mujeres tienen multiorgasmos ocasionalmente frente a un 35% que nunca lo han experimentado”. Entonces, ¿hay alguna forma de inducirlo?

Claro que sí. Pero no pienses que es un método con ciertos pasos definidos, se trata más bien de vivir tu sexualidad libremente y sin prejuicios.

Lo primero es explorar las zonas erógenas, aquellas que producen una mayor respuesta sexual, y estimularlas. Estas son el clítoris, los pezones, las partes internas de los muslos e incluso el cuello y la nuca.

Lo segundo, recordar que el sexo no se trata solamente de penetración, sino que incluye juego previo y sobre todo mucha creatividad.

No temas probar posiciones diferentes o atreverte a vivir esas fantasías que solo han ocurrido en tu cabeza.

