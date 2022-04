Juguetes sexuales y los mejores consejos para elegirlos

El uso de juguetes sexuales se ha ido popularizando en los últimos años. Esto debido a que se está evidenciando una pérdida al miedo del tabú relacionado al sexo, los fetiches y las preferencias de cada persona en sus encuentros íntimos.

Sin embargo, cada persona es un mundo diferente y no se puede generalizar en cuanto a sus gustos a nivel sexual.

En ese sentido se vuelve todo un caos la compra de un juguete sexual, pues las opiniones suelen ser muy divididas.

El uso de juguetes sexuales se ha ido popularizando en los últimos años

Así las cosas, “cualquier mujer puede probar cualquier juguete, pero eso no significa que vaya a convertirse en su favorito. Un ejemplo muy claro son los succionadores de clítoris. Aunque la mayoría están encantadas con este juguete, hay mujeres a las que, por diversos motivos, no termina de convencerles. Lo importante es guiarnos por nuestros gustos y probar. Tampoco pasa nada si un juguete erótico no nos convence ya que hay infinidad de alternativas”, dijo a ‘Trendencias’ Pilar Ruíz, responsable de comunicaciones de LELO en España, una de las tiendas sexuales más reconocidas en el mercado.

Además suelen surgir dudas relacionadas al tamaño o a la edad de la persona que desee usarlos, pero para eso, la experta explicó “que un juguete sea más grande o más pequeño no está relacionado con el placer que nos dará. Tampoco la edad tiene que ver a la hora de preferir un modelo u otro. Como en cualquier aspecto de la vida, se trata de una cuestión de gustos”.

Ruíz dio algunos consejos para tener en cuenta a la hora de adquirir uno de estos elementos. Te contamos cuáles son:

Elegir por placer

Lo que se busca a la hora de comprar un juguete sexual es encontrar una opción que permita disfrutar en soledad o, incluso, incrementar la pasión en un encuentro más íntimo con alguien más.

Es por ello que se recomienda leer las descripciones de los juguetes que llamen tu atención. En Colombia hay varias plataformas, como ‘La Maleta Rosada’, que permiten conocer las características de cada producto.

En ese sentido, la experta dijo al medio citado que “lo recomendable es que ese primer juguete erótico esté diseñado para estimular tus zonas erógenas preferidas. Si, por ejemplo, prefieres la estimulación clitoriana es probable que disfrutes con un succionador y si buscas una doble estimulación, un tipo conejito”.

También asegura que los juguetes sexuales son una excelente herramienta para autoconocerse. Estos permiten una exploración personal del placer y así ir definiendo qué cosas te gustan y qué otras no.

“Si queremos encontrar nuestro punto G, opciones como GIGI 2 pueden ser estupendas. Se trata de basarnos en nuestros gustos o en aquello por lo que sintamos curiosidad o tengamos ganas de probar.”

Un diseño cómodo que permita disfrutar

Es cierto que en el mercado hay diversas formas y tamaños de vibradores y consoladores.

Debido a ellos, Ruíz dijo que es casi indispensable “imaginarnos usándolo”.

Los diseños conocidos como ‘Conejitos’ suelen ser buena alternativa, debido a que ofrecen doble estimulación. Incluso, el conejito SORAYA 2 de Lelo, fue ganador del premio iF DESIGN AWARD 2020 de juguetes eróticos, por lo que es ampliamente recomendado por ellos.

Siempre alerta con los materiales

Al ser elementos que estarán en contacto directo con zonas genitales lo mejor es ser precavida respecto a los materiales con los que son fabricados.

Hay que mantener limpios los juguetes para evitar infecciones.

Es recomendable que se usen materiales como la silicona hipoalergénica o la gran aliada: la silicona biocompatible,que es más higiénica y que reduce la acumulación de bacterias.

También es importante leer las recomendaciones de limpieza de estos productos, pues no es lo mismo limpiar un consolador que un vibrador. Lo mejor es asesorarse por los vendedores en este punto.

Algunos juguetes sexuales para elegir

Los succionadores de clítoris han ocupado los primeros puestos de los ‘tops’ que se encargan de analizar las compras de estos objetos. Por ello no podían estar fuera de estas recomendaciones.

Por otra parte, los diseños de conejitos vibradores garantizan doble satisfacción. Una gran alternativa para salir de la rutina.

También hay diseños de vibradores que permiten estimular el clítoris y la vulva de una manera sencilla. Algunos de estos son vendidos en ‘La Maleta Rosada’, una opción sencilla, pero efectiva.

Incluso hay unos estilos más innovadores. La misma tienda vende un succionador y vibrador de doble acción Double Flower Power. Este diseño permite tener un juguete con estética diferente y que ofrece una experiencia completa.