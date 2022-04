Fantasías sexuales más comunes en las mujeres

Se acabó el estigma de que las fantasías son solo para los hombres y que las mujeres no tienen fantasean con aquello que desean o sueñan hacer, conocer que le gusta a tu pareja hará que todo fluya mujer mejor y los dos logren llegar al orgasmo, de esta manera mejora su vida sexual de la misma manera que aumenta el deseo de estar juntos.

Según testimonios de varias mujeres, ellas fantasean con una noche de sexo romantica, en la que puedan compartir con su pareja, pero todo al rededor este lleno de detalles, el resto sera dejar fluir la imaginación. Contrarío a los hombres que suelen pensar en noches con un poco menos de detalle, sin embargo, ellas también sueñan con poder tener relaciones en algunos sitios públicos, los más solicitados son probadores de ropa, vehículos o un ascensor.

Hasta hace unos años, muchos no pensaban en que la mujer se sintiera bien durante el sexo, pues esto no iba más allá de la penetración y el placer del hombre, cosa que con los años fue evolucionando. En la actualidad, no solo se piensa en el placer y clímax de ambas partes, también en qué otras cosas pueden experimentar con el fin de que los dos se puedan sentir plenos.

Una de las fantasías que más suelen tener las mujeres es poder tener relaciones donde ellas sean quienes lleven el mando, aunque a muchas les encanta ser dominadas, otras quieren tener mayor autoridad en el acto, esto muchas veces les ayuda a crear diferentes juegos sexuales que los ayuda a sentir mayor placer.

Otro de los deseos que más se repiten es el de tener un trío, para este caso muchas de las mujeres no tienen problema en que este sea entre dos mujeres y un hombre, o dos hombres y una mujer; por otro lado hay algunas que solo harían un trío si es solo con hombres. Una de las fantasias que más llama la atención es el hecho de que algunas quieran practicar sexo con un desconocido, algo que sea de una noche de placer para no volverse a encontrar.

Sin embargo, para tener este tipo de relaciones sexuales, muchas optan por hacer juegos de roles con sus parejas, experimentando cosas nuevas e intentando nuevas formas de sentir placer al lado de la persona que les gusta.

Por este motivo la recomendación es que las parejas tengan una excelente comunicación que les permita saber qué le gusta y que no a la persona con la que van a tener relaciones, de esta manera este será igual de placentero para los dos. De igual manera, personas expertas en temas de pareja, aconseja que dejen los tabús a un lado para hacer feliz y complacer a su compañero sexual.