Deseo sexual: señales en tu pareja que indican la falta de este

De acuerdo con un estudio publicado en The Journal of Sex & Marital Therapy, un 54% de los hombres y un 42% de las mujeres reconocen que no están satisfechos con la frecuencia sexual de sus relaciones de pareja a largo plazo. Según expertos, esa bajada de deseo puede tener la raíz en la monotonía sexual al caer en la etapa de rutina. Para ello hay juegos, erotismo, distintas prácticas que podemos añadir a nuestras relaciones para conseguir avivar la tan conocida ‘llama’ del amor. Pero, como siempre, debemos empezar por hablar, comunicar de forma sincera a nuestra pareja lo que nos está desmotivando y lo qué nos gustaría hacer.

Por ello, es importante aprender a detectar las primeras señales de una posible falta de deseo sexual. Si te identificas poniendo excusas a tu pareja para no tener sexo, evitando estimularle o directamente evitando el contacto, por ejemplo, intentando no coincidir en la ducha o en la cama estando ambos despiertos, son señales que pueden indicar una inhibición de tu deseo sexual.

(Te puede interesar: Increíbles beneficios del sexo en la salud de la mujer)

¿Cuáles pueden ser los motivos?

Pueden ser varios como el cansancio excesivo del día a día, el estrés laboral, posibles conflictos familiares, un exceso de rutina en las prácticas sexuales, o temas directamente relacionados con la pareja, como, por ejemplo, tener demasiadas discusiones, falta de comunicación, estar sufriendo celos, o desconfiar del otro. Sin embargo, como ya lo recalcamos, sea cual sea el motivo, es recomendable hablar francamente con la pareja para lograr, entre ambos, encontrar una solución.

En estos casos la terapia de pareja es una parte esencial del tratamiento, en la que se trabajará la psicoeducación, desmontando posibles mitos sexuales, falsas creencias, y explorando las diferentes fases de la actividad sexual de la pareja (deseo, excitación, orgasmo y resolución), para reencontrar de nuevo entre ambos el camino hacia una sexualidad sana y satisfactoria.

(Sigue leyendo: ¿Cuánto tiempo debería durar una relación sexual, según expertos?)

Claves para aumentar el deseo sexual en pareja

El estrés, el exceso de preocupaciones y el ritmo de vida que llevamos, junto a la falta de comunicación, pueden contribuir a la perdida del deseo sexual. Si te encuentras en este punto, debes hablar con tu pareja.

La mayor parte de los casos de pérdida de apetito sexual está relacionada con la falta de estímulos. Se aconseja alimentar la inspiración y la fantasía a través de la lectura de una novela erótica, el juego con olores que te recuerden a buenas experiencias, viendo alguna película o serie erótica en pareja“

La falta de autoestima es un factor de riesgo que aumenta la aparición de problemas sexuales y se interrelaciona con la satisfacción sexual. Para conseguir un buen autocuidado y mejorar la autoestima, es vital aceptarse y quererse a uno mismo.

Al sexo también le afecta la rutina. En la vida en pareja muchas veces el bucle de la rutina lleva a la inapetencia. Por este motivo, hay que echarle imaginación al asunto y probar cosas nuevas.

¡Mastúrbate! Si todavía no lo haces ¿A qué estas esperando? Contrariamente a lo que piensa la gente, masturbarse no resta ganas, sino todo lo contrario. Según expertos, la masturbación “es absolutamente imprescindible para aprender a conocerse y a amarse. Y cuando uno se ama, solo cuando se ama a sí mismo, es capaz de amar a los demás.

Más noticias

Sexo tántrico: consejos en pareja

¿Cómo masturbarse? Consejos para mujeres

Orgasmo femenino: qué pasa si no tiene uno y cuál es la solución