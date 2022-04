Deseo sexual durante la ovulación: ¿aumenta o disminuye?

iStock

¿Qué es la ovulación? ¿Qué cambios se experimentan durante esta fase? ¿Aumenta o disminuye el deseo sexual? Estas pueden ser algunas de las preguntas que pasen por tu cabeza y a las cuales les busques respuesta en internet, pero siempre la recomendación es ir a la fuente principal o asesorarse de un médico.

Por ello, consultamos a varios especialistas para responderlas y acompañarte durante tu ciclo menstrual.

La ovulación

Es probable que conozcas la aplicación o el portal Clue, diseñado para darle seguimiento al ciclo menstrual. De acuerdo con este sitio, “la ovulación es la liberación de un óvulo del ovario a la trompa de Falopio” y ocurre alrededor de 13 a 15 días antes del inicio de cada periodo.

Al respecto, el médico ginecobstetra y sexólogo clínico Alejandro Díaz señala que esto puede variar: “el primer día de la menstruación es el primer día del ciclo y más o menos hacia el día 14 se produce la ovulación por un cambio hormonal”.

Lo que sucede es que un folículo, definido como el saco donde se desarrolla el óvulo, lo expulsa para que esté en condiciones de unirse a un espermatozoide y se dé el embarazo.

Los cambios que produce

Según el especialista, durante este proceso ocurren cambios puntuales en la mujer: hay un pico estrogénico, de ahí que se crea que durante la ovulación hay mayor deseo sexual.

“Esos estrógenos aumentan sus características femeninas, por lo que la mujer puede autopercibirse más atractiva y lo mismo sucede con su pareja”, explica Díaz.

Lorena Polanía Pérez, sexóloga y terapeuta de pareja, agrega que “habrá mayor lubricación y, en general, el organismo experimenta cambios en su piel, en el pelo y en los estados de ánimo”.

Pero entonces: ¿aumenta o disminuye el deseo sexual? La respuesta es que evolutivamente las mujeres pueden tener más deseo, pero la sexualidad humana es más compleja que eso.

Más allá de la reproducción hay implícita una parte psicológica, otra biológica y una social. En este sentido, puede pesar más una que otra, variando el deseo sexual.

“Por ejemplo, una mujer que tenga miedo al embarazo o no esté planificando puede evitar las relaciones en días de ovulación, a lo que se le conoce como el método del ritmo”, afirma el sexólogo.

Por su parte, Polanía opina que “la mujer puede estar en un periodo de ovulación, pero si el contexto o su relación de pareja (si está en una) no es satisfactoria, el deseo se verá alterado”.

Si se analiza, esto iría en contra de la evolución, pero no de la psicología o lo emocional, por lo que no debes extrañarte ni tampoco sentirte diferente si tu caso no es el mismo que el de otra mujer que conoces.

Como concluye Andrea Liliana Ortíz, subdirectora nacional del campo de la psicología de la salud del Colegio Colombiano de Psicólogos, "es imposible generalizar sobre estos temas, puesto que en el ‘deseo’, mejor comprendido como el ‘sistema motivacional’, actúan factores como el estado emocional, el ambiente y cada micromomento que confluye en la motivación. Es tan subjetivo que lo mejor es continuar observando esos facilitadores y los estímulos que para cada uno pueden motivar, mantener o promover la motivación sexual activa".