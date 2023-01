¿Cómo revivir el deseo sexual en pareja?

No te preocupes si ha pasado algún tiempo y sientes que en tu pareja se está perdiendo el deseo sexual, esto suele pasar en muchas relaciones debido a las rutinas que van teniendo con el pasar de los días. Sin embargo, esto es algo que tiene solución y se puede dejar la monotonía a un lado, con el fin de poder experimentar cosas nuevas en tu relación con tu pareja.

Cuando tomas la decisión de tener una relación con otra persona, debes entender que tu pareja es un mundo diferente, por lo tanto tiene gustos y tiempos diferentes a los tuyos. Esto quiere decir que se deben establecer acuerdos, con el fin de que los horarios no choquen y les quede tiempo para todo, así van a evitar que se pierda la pasión.

Es normal que no tengan relaciones sexuales todos los días, ni cada fin de semana, la periodicidad con la cual van a tener sexo no debe ser algo que tengan definido y tengan que cumplir obligatoriamente. De esta manera, puede que solo vayan a encontrarse en el acto sexual y no lo disfruten de la misma manera, por pensar en cumplir con esa obligación.

Claves para revivir el deseo sexual

Dale paso a tu imaginación: Puede que al principio de la relación tengan algunos deseos sexuales y estos pueden ir cambiando con el pasar del tiempo. Por eso es importante que los dos conozcan sobre el tema, lo qué quiere tu pareja, sus gustos, leer sobre fantasías que quieren realizar juntos y dejar volar tu imaginación durante la relación sexual.

El contacto es importante: Es importante que siempre exista un contacto "amoroso" o muestras de "cariño" con tu pareja, no necesariamente con el fin de tener sexo. Pueden ver películas juntos mientras se consienten, dar abrazos, hacer caricias, besar a tu pareja, esto hará que poco a poco se vaya activando ese deseo.

Cambia tu definición de sexo: Algunas personas basan el sexo en la penetración y ahí termina todo, pero según informan diferentes sexólogos, el acto sexual va más allá de todo esto. Por eso tener sexo incluye todo, tocar a tu pareja, todo lo que pasa antes, besar el cuerpo de la otra persona, experimentar con varias zonas del cuerpo y disfrutar del contacto que están teniendo durante este momento.

Un día diferente: A veces en el día a día no tienes el tiempo suficiente para vivir ese momento sexual como tú quisieras. Puedes planear un día romántico con tu pareja, en el que puedan hacer diferentes actividades que les gusten a los dos, esto con el fin de compartir y vivir un momento agradable que termine como a los dos más les gusta.



Recuerda que esto solo son algunos tips, el resto lo puedes agregar según sea el caso y la manera en la cual vivas tu relación. Todos somos diferentes y las personas tienen gustos diversos, por eso es importante indagar en cuál es tu caso, como lo que puedes hacer para tener una vida sexual feliz con tu pareja.

