¿Cómo llegar al orgasmo? Te damos algunas recomendaciones

Llegar al orgasmo puede ser un tema sensible para muchas mujeres, aunque no se crea, pues tan poco se habla de esto que se ha convertido en un tabú.

De hecho, el sexo ha estado tan orientado a la satisfacción del hombre que, en ocasiones, como mujeres no tenemos la oportunidad de explorar nuestra sexualidad a plenitud.

Es más, hay mujeres que han iniciado su vida sexual y todavía no han experimentado la sensación del clímax. Por eso, hoy te traemos algunos consejos para que encuentres lo que mejor te funciona:

Aparta la vergüenza

Aló consultó a varias mujeres, quienes estuvieron de acuerdo en que no llegar al orgasmo no debería ser un motivo para avergonzarse durante una relación sexual.

Del mismo modo, que deben apartarse los prejuicios para sentir un máximo momento de placer durante el sexo.

Estimula el clítoris

La zona erógena más sensible del cuerpo, es decir, cuya estimulación provoca una mayor respuesta sexual, es el clítoris. Por lo tanto, explorarlo puede ayudarte a llegar al orgasmo.

Olvida ese pensamiento de que el orgasmo se consigue únicamente con penetración. El mundo ha cambiado, las relaciones sexuales no solamente se dan entre un hombre y una mujer, y el orgasmo también puede conseguirse con la masturbación.

El portal web de Clue, app diseñada para llevar el control de la menstruación, indica que no hay una manera correcta de estimular el clítoris: “No todas las personas lograrán sentirse estimuladas o, incluso, alcanzar un orgasmo la primera vez, o todas las veces, que tienen relaciones sexuales o se masturban, y eso está bien. Lo único realmente importante es que lo disfrutes. Si no lo disfrutas, no lo hagas”.

Fortalece el suelo pélvico

El portal Flo, que reúne a expertos de diferentes áreas para hablar de sexualidad y menstruación con el objetivo de priorizar la salud de la mujer, recomienda los ejercicios de Kegel para aumentar las posibilidades de alcanzar el orgasmo vaginal.

“Estos ejercicios mejoran la circulación sanguínea hacia tu vagina, hacen que el sexo sea más intenso y mejoran tu confianza sexual”, dice el portal.

Consisten en una serie de ejercicios para fortalecer los músculos que sostienen el útero, la vejiga, el intestino delgado y el recto.

Basta con que contraigas los músculos del suelo pélvico sin flexionar el abdomen o los glúteos, mientras respiras de manera normal. Mayo Clinic recomienda hacer 3 series de 10 a 15 repeticiones al día.

Dedica más tiempo al juego previo

Aunque suele ser subestimado, el juego previo es esencial para alcanzar un orgasmo. Sobre todo, para una mujer.

Los besos y caricias contribuyen a que la vagina se lubrique, haciendo más fácil y placentera la relación sexual.

Explora distintas posiciones

No temas explorar distintas posiciones antes de descubrir cuál es la que más te favorece y te lleva a sentir más placer.

De hecho, la más recomendable es aquella que estimule el punto G y el clítoris al mismo tiempo.