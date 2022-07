¿Cómo decirle a un hombre lo que te gusta en el sexo? Te damos algunos consejos

iStock

Hace un tiempo te contamos que un estudio publicado en The Journal of Sex & Marital daba cuenta de que un 54 % de los hombres y un 42 % de las mujeres no se sienten satisfechos en el sexo. Pero ¿esto por qué sucede? Muy sencillo, por la falta de comunicación.

A continuación te damos algunos tips para decirle a tu pareja qué te gusta y qué no (y que no se lo tome a mal):

En primer lugar, Helena Salgado, psicóloga y creadora del proyecto ‘La boca mojada’, nos explicó que “la clave de un buen sexo es poder estar en un espacio donde uno se sienta oído y seguro”, y nos sugirió tener en mente esta preguntas: ‘¿qué te gusta?’, ‘está bien lo que estoy haciendo?’ o ‘con qué te sentirías más cómodo?’.

Como te das cuenta, cada interrogante está pensado para hacerse en momentos diferentes, lo que nos lleva a otro punto: no temas desde el inicio de la relación preguntar por las preferencias sexuales de tu pareja y decirle las tuyas, así te ahorrarás un mal rato después.

Durante el acto sexual puedes darle señales . Por ejemplo, si te está haciendo sexo oral y te gusta cómo lo hace exprésalo en voz alta. De hecho, el lenguaje corporal comunica más , así que no te cohíbas si quieres arquear tu espalda o gemir, tu pareja entenderá que está haciendo las cosas bien.

. Por ejemplo, si te está haciendo sexo oral y te gusta cómo lo hace exprésalo en voz alta. De hecho, , así que no te cohíbas si quieres arquear tu espalda o gemir, tu pareja entenderá que está haciendo las cosas bien. Después del sexo también pueden hablar. Pero recuerda que no se trata de señalar lo que estuvo mal, sino de ver oportunidades de mejora. En lugar de decir “no me gustó cuando hiciste…”, dile “¿sabes qué se sintió bien?… y sería aún mejor si…”.

Y si definitivamente te avergüenza hablar de este tema también puedes exteriorizarlo y pedir empatía. ¿Qué crees que te respondería tu pareja si le dices: “Hay algo que quiero decirte, pero no sé cómo porque me da mucha vergüenza. Sin embargo, quiero conocerte mucho más, saber qué te gusta, y que tú también me conozcas, de esa manera seguirá fortaleciéndose nuestra relación…”. Estamos seguros de que no recibirás una respuesta negativa y la conversación avanzará de manera muy amable.

Finalmente, Durex aconseja que además de pensar en cómo decirle al hombre lo que te gusta, “puedes contarle aquello que te gustaría explorar o probar. En otras palabras, lo que pueden ser tus fantasías en la cama. Es una forma de ampliar tu vida sexual, cambiar la rutina y tener nuevas experiencias”.

De hecho, también tenemos artículos que hablan de ello y te podrían interesar.

