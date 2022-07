Kathy Sáenz lanza línea de aceites para mujeres con problemas hormonales

Es muy común que las mujeres presenten desbalances hormonales a lo largo de su vida, los cuales, en su gran mayoría, tienden a normalizarse. De ahí la importancia de estar atentas a todas esas alarmas que se prenden como los cambios en su estado de ánimo, en su piel, en su digestión, etc. Y precisamente para tratar todos estos síntomas la actriz bogotana Kathy Sáenz creó Hormonía, su línea de aceites esenciales.

“Hay muchas formas de controlar diferentes síntomas en las mujeres causados por distintas circunstancias como los ciclos menstruales y la premenopausia y la menopausia, detonantes que generan cambios que deben balancearse. Uno de los elementos que han tomado gran importancia en los últimos años son los aceites esenciales, alternativa que se ha convertido en estos elementos que han ayudado a cambiar la vida de muchas mujeres”, revela la actriz, quien ha logrado sanar varias enfermedades gracias al uso de estos productos. Hablamos con ella sobre este nuevo proyecto.

¿De dónde surgió la idea de crear esta línea?

La línea de cuidado de la piel natural nace de todas mis seguidoras que llevan años preguntándome qué hago en mi piel y qué productos utilizo; y la idea de los aceites esenciales nace también en pandemia, porque las personas estaban atravesando situaciones muy dolorosas y difíciles, a nivel emocional y físico, y mi manera de contribuir fue sacar mi propia línea de mezclas de aceites esenciales cien por ciento puros, ya que son una gran herramienta para ayudar con estos desbalances emocionales, mentales y físicos.

¿Cómo fue desarrollar este producto?

Con la línea de skincare tardamos un par de años en encontrar uno de los mejores laboratorios de cosmética ayurveda que garantizara unos productos de muy alta calidad en sus materias primas. Y con los aceites esenciales logramos encontrar a dos químicos, doctores en aceites esenciales, quienes lograron con su experiencia, unida a la mía, fabricar estas mezclas divinas y terapéuticas para las personas.

¿Cuáles son los beneficios reales de estos productos?

Los aceites esenciales son muy efectivos y actúan rápidamente ya que entran en el organismo a través del olfato y el torrente sanguíneo a través de la piel, generando un efecto directo en los desbalances emocionales, mentales y físicos.

¿Cómo los has puesto en práctica en tu vida y en qué te han ayudado?

Llevo más de 20 años usándolos y prácticamente me han ayudado en todo. Es decir, me sacaron de un ataque de pánico, de ansiedad profunda, de miedos, de desbalances hormonales; los dolores de cabeza y musculares también los trato con aceites esenciales... En fin, para mí han sido una magia de sanación.

Hablemos sobre Hormonía, ¿cuál es el beneficio de este producto enfocado en la mujer?

Hormonía es una nueva línea que sacamos queriendo compartir con las mujeres años de haber investigado sobre este tema en el que nunca tuve una respuesta holística al aspecto hormonal, y en el que encontré que varios médicos en Estados Unidos los recomiendan y los formulan a sus pacientes con estos desbalances. No obstante, los hombres también pueden usarlos porque ellos también sufren de antojos, ansiedad por comer y, obviamente, de estrés. Son tres mezclas: Sinergia hormonal, Control antojos y Control estrés.

¿Cómo potenciar los efectos de los aceites esenciales con la dieta, pensamientos, prácticas diarias?

No hay soluciones milagrosas… Lo que hay es un trabajo personal holístico que hace que todo lo que hagamos por nosotros mismos muy seguramente se vea reflejado en nuestro objetivo final. Así que si cuidamos nuestra dieta, nos ejercitamos, cuidamos nuestros pensamientos y sentimientos hacia nosotros mismos y hacia los demás, vamos a experimentar un cambio positivo en nuestra vida y en nuestro bienestar.

¿Cómo quieres seguir ampliando esta línea?

Queremos continuar ampliando las líneas de mezclas de aceites para seguir ayudando a muchas personas, trayendo con ellos bienestar, salud y felicidad.

¿Planeas volver a actuar?

Por ahora no podría actuar, pues el trabajo en la empresa requiere mi presencia al cien por ciento. Me gustaría retornar con un personaje épico.

¿Cómo te va siendo mamá de tres adolescentes?

Ahí voy… La adolescencia, la vida pone a prueba nuestra paciencia y el amor incondicional (risas). Realmente es una etapa que me estoy gozando muchísimo, pues ya son personas con las que puedo hablar de muchos temas y profundizar de la vida, las relaciones y los comportamientos… Es muy bonito.

¿Cuáles son tus sueños y proyectos a futuro?

No tengo proyectos particulares porque mi sueño es poder estar y continuar en la voluntad divina y la guía de mi amado maestro. Mi gran secreto es la luz interior que recibo día a día de la gracia y el amor de mi maestro.