Buqués...¡Sueños en tonos ‘mauve’ y en composiciones silvestres!

No importa que las épocas cambien, que los tiempos corran aceleradamente o que la tecnología nos invada… Los prodigios que nos brinda la naturaleza a través de las flores y los follajes siempre serán protagonistas excepcionales de las bodas y aliados incondicionales de las novias.

Por fortuna, nuestros suelos ofrecen una diversidad infinita de flores durante todo el año, lo que se convierte en materia prima ideal para creativos y diseñadores de arreglos y buqués cuando de este tipo de eventos se trata. El punto de partida esencial es lograr una personalización que responda a la historia que los novios desean contar.

Dichos factores se constituyen en su principal fuente de inspiración. En eso están completamente de acuerdo expertas como Jessika Fragoso, directora deThe Flower Girl (@theflowergirl.co) creativa y wedding planner de We Are Flora, y Juliana Bustillo, gerente y creativa de Ora The Floral Agency. Con su experiencia y talento, ellas nos brindan claves para lograr que el camino hacia dar el “sí” sea un sueño hecho realidad gracias a la magia de las flores.

Para las temporadas que se avecinan nos indican que se mantienen las gamas que nacen del café, los tonos tierra y los derivados del mauve. Así mismo, invitan a romper esquemas, a volver las miradas hacia la innovación y las formas silvestres y caprichosas que nos ofrece la naturaleza; hacia lo orgánico y, muy especialmente, hacia el minimalismo. Lo recargado y excesivamente colorido se ha dejado de lado para dar paso a lo cómodo y a la armonía de tonalidades que respeten el protagonismo de la novia y su vestido.

No obstante, las flores tienen que destacarse por sí solas y los diseños deben permitir que el buqué sea fácil de llevar y potencie los atributos del look nupcial. “Los grandes matorrales incomodan a la novia y recargan la composición. Es mejor aplicar el sabio dicho ‘menos es más’”, comenta Juliana, mientras que Jessika opina que“ los pre conceptos, lo que ‘debería ser’ o lo que está ‘en furor’ no son las guías más adecuadas en estos tiempos”.

En cuanto a técnicas de diseño, Juliana nos habla de opciones como invertir o “voltear” los pétalos de las rosas, para develar sus matices escondidos, o intervenir las flores con pinturas vegetales y pedrería decorativa que puede simular las gotas de agua o los brillos de los rayos del sol. Por su parte, para definir el tamaño del buqué, Jessika nos aconseja tener muy en cuenta la estatura, la talla y la figura de la novia, de tal manera que el arreglo contribuya a resaltar su belleza. “Es importante que se sienta ella misma, auténtica y cómoda con su look y su ramo”. ¡Creaciones para el amor!

Los buqués de Jessika Fragoso

1. Una vara de orquídea es perfecta por sí sola para un buqué impactante, romántico e inolvidable. Está inspirado en esa sencillez de la flor; en cómo, sin necesidad de un gran ramo, puedes hacer un statement de elegancia y belleza.

2. Este buqué de flores y follajes secos está inspirado en una novia más bohemia, a la que le gustan los tonos tierra. Su característica más relevante es que es “cero desperdicio”, ya que, por estar diseñado con material inmortalizado, durará para siempre. Un detalle para la novia que quiere guardar su buqué como una pieza de diseño.

3. El eclecticismo también tiene mucha cabida en estas ocasiones. Contrastes de color para generar un look moderno. Definitivamente, el detalle principal de este ramo es la frescura y la modernidad de su silueta.

Ora The Flora Agency-Juliana Bustillo

Buqués que nacen del caramelo y del mauve y que se prolongan con cintas, telas y lazos sutiles y orgánicos para agregar movimiento y romanticismo al look de la novia. Flores nuevas, distintas; juegos de texturas, paletas de colores impactantes, más allá del blanco tradicional. La idea es retar los cánones clásicos y elevar los diseños a propuestas contemporáneas, vanguardistas y sofisticadas, que despierten emociones.