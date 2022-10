Vuelve 'Dona Tu Jean', la campaña social de American Eagle

Con el objetivo de darles una segunda oportunidad a miles de jeans y ayudar a salvar el planeta, vuelve la campaña ‘Dona Tu Jean’ de American Eagle, una iniciativa que para esta ocasión tendrá la meta de recolectar 8.000 jeans que serán donados a distintas comunidades de recicladores del país para apoyar la moda circular.

“Esta campaña nació hace siete años cuando vimos que debíamos hacer algo en pro de la sociedad y a partir del producto principal de la marca. Con esta iniciativa, en los últimos seis años, hemos logrado apoyar a diferentes poblaciones vulnerables, y para esta edición, además de realizar una causa social, buscamos generar un impacto positivo en el medio ambiente. Cada año la hemos enfocado de una manera diferente, es decir, desde el arte, la cultura y la educación”, afirma María Mercedes Jaramillo, directora de Mercadeo de American Eagle.

Dona Tu Jean se llevará cabo del 22 de septiembre al 23 de octubre del 2022, e invita a donar jeans de cualquier marca y en buen estado que deberán ser entregados en las tiendas físicas de American Eagle ubicadas en todo el país y en los córners Falabella. A cambio de dichas prendas, quienes donen recibirán un bono de $40.000 que podrán utilizar para comprar un jean nuevo en cualquiera de los canales de venta de la compañía: tiendas físicas, WhatsApp y tienda online. Cabe aclarar que si la persona dona un jean en los córners de American Eagle en Falabella debe redimir el bono directamente con dicho almacén.

“En la evolución que hemos tenido hasta el año pasado hemos logrado recolectar más de 44.862 jeans alrededor del país y apoyar a diferentes poblaciones vulnerables. Este año, nos unimos con Green Souls para ratificar nuestro compromiso con las diferentes comunidades en Colombia. La entrega simbólica de los jeans, junto a una jornada de limpieza de playas, se llevará a cabo el próximo año en Santa Marta. Creemos firmemente en la importancia de darles una segunda oportunidad a las prendas y apoyar al planeta, siendo coherentes con el programa Real Good de sostenibilidad de American Eagle a nivel mundial”, finaliza Jaramillo.

Carolina Cruz, el hada madrina de AE

Nuevamente, la presentadora vallecaucana se suma a este proyecto para mover más corazones y lograr la meta propuesta.

¿Cómo resumes estos años trabajando en la campaña Dona tu Jean?

Estos años trabajando con American Eagle han sido de mucho aprendizaje, de mucha reflexión, de aprender a ser más desprendida de lo que ya era, de aportarle a la moda consciente y sumarme a la moda circular. No conocía mucho sobre esto antes de empezar con la marca y este trabajo me ha ayudado a concientizarme. Cuando voy a comprar algo me hago muchas preguntas: ¿cuándo lo voy a utilizar?, ¿si lo necesito? y ¿cómo se puede reutilizar?

¿Qué es lo que más disfrutas de esta labor?

Lo que más disfruto de este proyecto es generar conciencia. Debemos ser responsables con nuestras audiencias y usar las redes sociales como una herramienta para concientizar e invitar a la gente a hacer un cambio en la mentalidad para poder construir de una manera más sensata.

¿Cómo recuerdas los cierres de las campañas y el ver a tanta gente feliz?

Cuando les entregamos los iPads a los niños para que pudieran estudiar durante la pandemia fue muy emocionante; verles sus caritas me llenó el alma. También cuando estuvimos en la comuna de Medellín y les entregamos todas esas prendas a los jóvenes me sorprendí mucho porque nunca había tenido la posibilidad de visitar esta zona, y quedarme con esa imagen bonita, positiva y maravillosa de las comunas también fue muy constructivo para mí. Pero ahora, con esta campaña Green Souls voy a tener la posibilidad de aportarle al planeta: vivirlo va a ser muy especial y muy constructivo para mí y poder mostrárselo a los seguidores también será muy importante.

¿Cómo describes el momento que estás viviendo ahora?

Este es un momento de mi vida de mucha plenitud, de mucha tranquilidad. Hace una semana y media estuve en un viaje a Nuquí, al que me invitó Claudia Bahamón, y creo que este viaje fue un regalo de vida, un regalo del universo porque estuve en un lugar muy poderoso, en el segundo lugar más biodiverso del mundo, y allá logré hacer un cierre y desprenderme de una cantidad de cositas que seguramente estaban por ahí sueltas. Estoy feliz, tranquila, plena, dichosa, muy enfocada en mi trabajo, en mi fundación y en lo más importante que tengo ahora, que son mis hijos. El enfoque que tengo ahora es una perspectiva más clara desde el amor, desde la conciencia, desde la plenitud, desde el poder, desde el respeto, desde el entendimiento, entonces podría decir que estoy en el mejor momento de mi vida.

Para mayor información ingresa a www.ae.com.co/donatujean y no olvides utilizar el 'hashtag' #DonaTuJean #amatuplaneta en redes sociales para que más personas se unan a esta iniciativa.