Skechers: ¡comodidad, estilo e innovación para las mamás de hoy!

Para celebrar con comodidad y moda el mes de las Madres, la reconocida marca estadounidense Skechers presenta sus tres líneas líderes, Air Cooled Memory Foam, Performance y Arch Fit, como la mejor opción a la hora de seleccionar estilo, innovación, calidad y confort para obsequiar a las mujeres de hoy, quienes piensan, ante todo, en el bienestar de su movilidad, pero que no desean sacrificar su estilo e imagen.



“El calzado de bienestar llegó para quedarse. Ahora los hábitos de consumo tienden a buscar ante todo la comodidad. Son perfectos para ir a la oficina, para viajar, para la feria de moda, para el deporte, para los eventos, para la reunión con las amigas, para ir a la exposición de arte, para compartir en familia, para el fin de semana o, simplemente, para estar en casa”, asegura Ana María Riveros, coordinadora de Comunicaciones de Skechers Colombia.

Los tenis se han convertido en los protagonistas de los outfits, al brindar todas sus bondades sin quitarles peso ni valor a la elegancia y el glamur. Con el auge del “athleisure” existen tenis para cada amante de la moda, para cada actividad o rol de las mujeres: para usar con jeans y camiseta o para lucir con un vestido, una gabardina o una chaqueta. ¡Una combinación ideal para un look vanguardista!

Y si se trata de colores y diseños las opciones que ofrece Skechers son infinitas. Sus combinaciones y gamas son impactantes, vibrantes y encantadoras.

Al preguntarle a Catalina Gómez, empresaria, presentadora, mamá y esposa, por qué en su armario hay un espacio especial para la gran variedad de tenis Skechers que posee, responde: “Porque son los tenis más cómodos que he usado y porque se ven divinos con todo. ¡Para las mamás de hoy lo más importante es la comodidad!”.

Catalina considera que las diferentes líneas de Skechers responden a la perfección a las necesidades de su agitado ritmo de vida, cada vez que cumple sus diversos roles. “Lo que más me gusta es que con ellos no pierdo comodidad y conservo mi estilo; puedo estar a la moda a cualquier hora del día y sus diseños y materiales son espectaculares. Por ejemplo, me encantan los D’lites porque son fashionistas. Gracias a su tecnología Air Cooled Memory Foam camino sobre nubes”, expresa emocionada.

Una madre que adora la comodidad

Entre tanto, la actriz, mamá e influencer Catherine Escobar asegura que “los tenis Skechers son muy versátiles; dentro de su portafolio especializado para cada necesidad tiene los dos estilos que más uso en mi vida: la línea deportiva y la línea para estar arreglada y a la vez cómoda. Siento que se adaptan a cualquier estilo y gusto”.

Basta ver cómo los estiletos han sido desplazados por el confort de unas zapatillas. Los Skechers son una forma de expresión y por eso la marca no escatima esfuerzos a la hora de crear nuevos diseños, perfectos para esas madres amorosas, seguras de sí mismas y de lo que quieren para sentirse ellas, que se merecen lo mejor para su potenciar su estilo, su imagen y su bienestar.