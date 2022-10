¡Regenera la piel de tu rostro!

Según la Dra. Pedraza, el tercer motivo de consulta más frecuente en sus pacientes está relacionado con las manchas. “Es un tema que abarca muchas cosas; la prevalencia de manchas en la población en general puede variar entre un 1 por ciento de la población y personas con más riesgo para desarrollar manchas hasta en un 50 por ciento. Es decir, es muy variable. Pero sin duda, es un motivo de consulta 100 por ciento frecuente y se asocia con otras enfermedades.



¿Cuál crees que son los principales errores que se cometen al descubrir que hay manchas en la piel?

Las manchas en la cara se relacionan 100 por ciento con la exposición a la luz, y con base en esto te menciono el primer error que suele cometerse, y es no cuidarse de la luz y no usar el bloqueador solar de una forma adecuada. La percepción de muchas personas es que se utiliza bloqueador solo cuando se sienten más expuestas, pero si están en la casa se relajan y ya no son tan estrictas con la aplicación, olvidando que existen otras fuentes de luz como parte del problema. Otro error es considerar que una sola aplicación de bloqueador es suficiente; pero los productos no duran más de 3 o 4 horas y las fuentes de luz artificiales, como las pantallas del computador, los dispositivos o la luz visible (la que entra por las ventanas y a través de la cortina) también generan manchas.

¿Existe alguna clasificación del tipo de manchas?

Generalmente las manchas se clasifican en tres grupos grandes: el primero te diría que es el melasma, una enfermedad en la que hay predisposición genética; se trata de una afección de la piel que provoca parches de piel oscura en zonas de la cara expuestas al sol. El segundo son los lentigos solares, que son como pecas más grandes, muy localizadas y que también se producen por exposición a la luz crónica. Y el tercero es la hiperpigmentación, es decir, una mancha posinflamatoria. Entonces sí es importante encontrar un tratamiento para cada trastorno de la piel, por lo que no teníamos herramientas que se pudieran masificar para ofrecer un pretratamiento a los pacientes; y allí es donde la Niacinamida comienza a tener un impacto importante.

¿Específicamente qué es la Niacinamida y qué beneficios tiene?

La Niacinamida es un derivado de la vitamina B. Es digamos que la forma activa. El beneficio que tiene es el que generalmente tiene cualquier antioxidante. La luz o cualquier agresor en la piel genera una oxidación, un fenómeno químico donde se liberan muchas sustancias químicas activas, agresivas, que dañan la piel. Se llaman radicales libres y estos son los que dañan el DNA, dañan las proteínas, los lípidos, dañan todo. Si yo tengo un antioxidante o una sustancia que neutraliza ese daño, pues va a ser muy importante, y es ahí donde actúa la niacinamida. Hay muchos antioxidantes, en general todos son vitamínicos, pero esta tiene cualidades extra, y es que, primero, es antipigmento, reduce la actividad de los melanocitos, las células que producen el color en la piel, al hacerlo no reparten tanto pigmento y automáticamente está más

Pure Niacinamide 10 Sérum de La Roche Posay



Formulado con un 10 por ciento de Niacinamida pura, que corrige todo tipo de manchas y marcas, los problemas de hiperpigmentación y el tono desigual de la piel. También tiene capacidades antiinflamatorias y mejora la barrera de la piel. Su fórmula contiene ácido hialurónico, que brinda hidratación; hepes, que aporta una función de regeneración de la piel, y phe-resorcinol, para combatir el tono desigual y manchas puntuales en la piel. Estos activos lo convierten en un sérum ideal para todo tipo de piel. tranquilo. También tiene capacidades antiinflamatorias y mejora la barrera de la piel.