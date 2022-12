¿Por qué el ácido hialurónico es indispensable para tu piel?

Quizás ya tengamos muy claro en nuestra cabeza cuán esencial es el ácido hialurónico en nuestra rutina cotidiana de cuidados para mantener la salud y la juventud de la piel… Pero quizás no. Quizás solo estemos siguiendo las tendencias; pero más importante aún es entender a profundidad por qué es necesaria la dosis diaria de ácido hialurónico en el rostro, dado que nuestra prodigiosa barrera de contención contra los embates del estrés, la contaminación, la exposición solar y el transcurrir del tiempo no podría cumplir a cabalidad sus funciones de no ser por el accionar extraordinario de este componente natural del organismo que, lastimosamente, con el paso de los años se va perdiendo.

Gracias a su capacidad para atraer y retener las moléculas de agua, el ácido hialurónico es un componente clave para el buen funcionamiento de la piel y de muchos otros tejidos. Hace algunas décadas, durante el desarrollo de numerosas investigaciones en el campo de la estética, se descubrieron sus grandiosas propiedades antiaging.

Entonces, si nuestro cuerpo ya lo produce, es posible que te preguntes qué tanto logras con aplicarlo de manera tópica en tu rostro. ¡Pues te garantizamos que mucho! Y te lo dice Isdin, una marca que ha dedicado buena parte de su quehacer a la investigación científica de esta sustancia y ha llegado a la conclusión de que brindar los múltiples beneficios del ácido hialurónico a nuestra piel, a través de un producto como el Hyaluronic Concentrate, puede hacer la diferencia entre la longevidad y el envejecimiento precoz del rostro.

Los expertos de Isdin aconsejan iniciar la aplicación diaria de Hyaluronic Concentrate desde muy jóvenes. Este serum ultrahidratante compuesto por ácido hialurónico puro (Obtenido por proceso biotecnológico (o de fermentación) y sin otros ingredientes asociados de origen animal) de medio y bajo peso molecular, proporciona una hidratación desde la capa más superficial hasta la más profunda de la piel, y con ello ayuda a prevenir la aparición de las primeras arrugas y líneas de expresión, gracias a su efecto rellenador. Al mismo tiempo disminuye la apariencia de los poros y aporta luminosidad.



Inclúyelo como tercer paso de tu rutina cosmética, después de la limpieza y el contorno de ojos, tanto en la mañana como en la noche. Su textura aquagel es muy ligera, fresca y agradable, y brinda un acabado suave y aterciopelado. ¿La sensación? ¡Increíble! ¿El aspecto de la piel? ¡Sencillamente radiante!