Oriana Morales:"Soy una apasionada por las almas"

¿Cómo ha sido la evolución de la medicina estética desde el inicio de tu profesión hasta hoy?

Ha sido impresionante en estos últimos 15 años. Cada vez llegan productos mejores, más seguros, biocompatibles y tecnologías con resultados más duraderos y naturales. Hay una gran evolución tecnológica enfocada en la belleza y con gran variedad y gamas, siempre enfocándonos en darle al paciente los productos más top.

¿Has pensado en expandir tus servicios médicos estéticos fuera del país a propósito de la cantidad de extranjeros que lo visitan para este fin?

Sería una gran bendición y me gustaría muchísimo, pero tengo el tiempo ocupado. Por ahora los invito a que me visiten en Pereira y en Armenia.

¿Cuál es el mayor desafío que has enfrentado durante tu carrera?

Haber estudiado dos especialidades: la medicina estética y la cirugía plástica, carreras que demandan mucho tiempo y compromiso. La segunda la estudié cuando tuve a mi primer hijo, lo que es difícil para lograr el equilibrio como mamá, esposa y médica, pero fue un superreto para mí.

¿Cuál es tu opinión frente al aumento significativo de la cirugía plástica pospandemia?

Las personas durante la pandemia descuidaron mucho su apariencia física, tanto facial como corporal, y muchas subieron de peso. Se logró un nivel de conciencia para dejar de aplazar lo que siempre hemos querido y muchos se enfocaron en hacer realidad sus sueños con respecto a la apariencia física, porque ya sabemos que la vida es un suspiro. La gente quiere sentirse más cómoda consigo misma y este es el tiempo para lograrlo.

¿Cuál es tu plan favorito en tu tiempo libre?

Estar con mis hijos y mi familia, mi tesoro y mi razón de vivir. Ahora estoy cursando un estudio bíblico, para que conozcan de mis pasiones a través del Dios vivo, de crear una relación con Él, y no a través de la religión.

Algún hobby que quieras compartir con nosotros…

Me ha gustado mucho la gimnasia olímpica, el baile, todos los deportes. Trato de hacer pesas y calistenia.

¿Qué es eso que pocas personas saben de ti?

Soy una apasionada por las almas. Me encanta brindarle a la gente belleza externa, pero también interna, que aprenda a brillar con luz propia, a encontrar ese camino que a veces es difícil, y ver su vida transformada por el poder de Dios.

¿Cómo ha sido el apoyo de tu familia durante el desarrollo de tu profesión?

Fundamental. Mi esposo también es médico cirujano y comprende mi estilo de vida. Y que mis hijos se hayan desarrollado dentro de todo este vivir ha sido importante para ser la profesional que soy.

¿Qué novedades vienen para lo que resta del año?

El lanzamiento de HIFEM, el equipo de corrientes que utiliza energía Tesla, genera masa muscular y ayuda a quitar grasa; es novedoso y con muy buenos resultados. Otra sorpresa es el HYAcorp, ácido hialurónico corporal que genera volumen para hacer glúteos y mejorar la apariencia de zonas con vacíos, es absorbible y con resultados naturales. Y el Profhilo, un ácido hialurónico que induce la formación de colágeno.

Megacentro Pinares, Torre 1,

Cons. 1008, Pereira

Clínica del Café, Cons. 509. Armenia

Cel: 311 616 7648

#EnElConsultorio

Un consejo para una paciente antes de su primera cirugía.

Es fundamental tener muy buenos niveles de hemoglobina, por lo que aconsejo iniciar suplencia con alimentos ricos en hierro y suplencia externa tomando sulfato ferroso para que la recuperación sea mucho mejor.

Tres cosas que no debe hacer un paciente después de una intervención.

No debe irse de paseo ni ejercitarse; no debe bañarse ni mojar sus heridas; no debe automedicarse ni acatar consejos que no sean los del médico tratante.

www.ucmestética.com

@dra.orianamorales