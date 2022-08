Mechas money piece: una tendencia que podrías considerar

Instagram: @dannapaola

¿A quién no le gusta cambiar de look? Y qué mejor manera que apostarle a una técnica que está cada vez más en tendencia y es muy favorecedora. Además: no siempre necesita decoloración excesiva.

Se trata de las mechas conocidas como money piece, que en los últimos años han sido popularizadas por artistas como Dua Lipa y Danna Paola, quienes se caracterizan por arriesgarse en lo que a moda y aspecto se refiere.

En ambos casos optaron por decolorar los mechones más cercanos al rostro y dejar el resto del cabello de su tono natural o de un tono más oscuro, para crear un contraste. Así lucen:

(Te puede interesar: Kendall Jenner, Bella y gigi nos muestran cómo usar crop tops con camisas desabrochadas).

Sin embargo, no tienes que irte a un extremo. Otra forma de utilizar las mechas money piece es con un balayage rubio o incluso en tonos castaños. Así le darás luz a tu cara, pero continuarás luciendo un aspecto sobrio.

Te compartimos algunos ejemplos.

(Sigue leyendo: ¿Cómo vestirse para un brunch?).

Y si te preguntas ‘¿las morenas también podemos ‘rockearlas’? la respuesta es sí. Estrellas como Beyoncé nos lo demuestran. ‘Queen B’ no abandona el castaño y, de hecho, actualmente lo luce uniforme, pero de vez en cuando le da un toque diferente con esta tendencia.

¿Qué esperas para probarla?

Más noticias

Gigi Hadid lanzará nueva línea de ropa

K-Beauty: técnica para preparar tu piel antes del maquillaje

Beneficios de la biotina para la salud capilar