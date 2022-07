Mascarillas caseras que te pueden ayudar a tratar las arrugas

Después de la tensión y el estrés que a veces vivimos, notas que tu piel está con falta de luz, con más manchitas y rojeces de lo normal, tienes algún granito y puntos negros y además tus poros lucen como cráteres... Si a ti te pasa, seguramente, tu tez te está pidiendo a gritos una sesión de mimos.

¿Cómo ponerla en práctica? Es fácil, con una mascarilla facial, obviamente, preparada en casa. Esta labor se ha convertido en la nueva fiebre #multimasking de las celebrities y modelos para poner su piel a punto y nos hemos copiado sus mejores recetas.

(Te puede interesar: Uñas acrílicas o uñas de gel: ¿cuáles son las mejores?)

No es extraño verlas en sus fotos de Instagram con sus rostros envueltos de estas mezclas poderosas (caseras o no) como su perfecto complemento a su ritual de limpieza, y con sus recetas caseras cuanto menos sorprendentes. Además, cada área de la cara, tiene necesidades específicas, la zona T necesita una limpieza más profunda por el exceso de grasa y una mascarilla de barro o arcilla que la absorba, para la piel sensible del contorno de ojos, nada como oxigenar e hidratar con una mascarilla más suave y con ingredientes como el pepino (un clásico para drenar esta zona), en las mejillas, nada como utilizar una antimanchas o antiimperfecciones, porque se convierte en la zona del rostro donde más suelen acumularse...

Y es que según la doctora Aura Ruiz, con quien tuvimos un live en nuestra cuenta de Instagram (@alodigital) las mascarillas faciales "son necesarias y esenciales para preservar la salud de nuestra piel y ofrecerle beneficios extra a nuestro tratamiento diario. Cuando utilizamos una mascarilla adecuada a cada tipo de piel y edad los resultados son notables de forma inmediata ya que ayudan a reforzar las defensas aumentando la hidratación, la firmeza, la limpieza y la eliminación de células muertas y toxinas. De esta forma, conseguimos que nuestra piel mejore en aspecto, tono y color desde el primer minuto de su aplicación", sentencia.

(Siga leyendo: Colágeno: usos de la gelatina y la vitamina C para obtenerlo)

¿Cuánto tiempo y cómo usarlas? Según los expertos, lo ideal es ponértela en la piel una o dos veces por semana y en días alternos de 10 a 20 minutos preferentemente por la noche cuando tu piel entra en proceso de regeneración celular. Y a la hora de elegir, has de tener en cuenta tu tipo de piel, tu edad y el resultado que quieres conseguir.

Mascarillas personalizadas

(Te puede interesar: Dr. Juan Pablo Rodríguez y lo último en cirugía plástica)

Para cerrar los poros

La arcilla es uno de los mejores aliados para limpiar y purificar la piel en profundidad y luchas contra los poros abiertos. “El polvo de arcilla es uno de los mejores ingredientes para la salud de la piel por sus propiedades purificadoras, matificantes e iluminadoras”, dice la doctora Ruiz.

Eso sí, no cualquier arcilla es válida para todo el mundo, antes de elegir un polvo de arcilla, debes dar con la mejor según las características y necesidades de tu piel. El siguiente paso, es mezclarla con un agua floral. Así crearás una auténtica mascarilla purificante y exfoliante.

¿Cómo actúa este ingrediente?

La arcilla absorbe el exceso de grasa y cierra los poros, así que es ideal para pieles grasas y mixtas. Sobre la piel, eliminará las impurezas que obstruyen los poros y las bacterias que podrían causar infecciones, tratan la piel irritada, reduciendo la inflamación y los eczemas y promueve la circulación de la sangre, estimulando la regeneración de las células.

Para una piel sin arrugas y más firme

Mezcla media taza de yogur griego, una cucharadita de miel y una cucharadita de semillas de lino rallado con unas gotas de zumo de limón.

(Te puede interesar: Avon: el maquillador de Colombiamoda por quinto año)

Hidratante para una piel luminosa

Haz una pasta con 1/4 de taza de copos de avena con cuatro cucharadas de zumo de limón y bate hasta conseguir una mezcla homogénea. Luego aplícala al menos diez minutos sobre tu rostro.

Mascarilla antigranitos para pieles acneicas

Bate unas cucharadas de vinagre de sidra de manzana, 1/2 cucharadita de cúrcuma molida, una cucharada de miel y un poco de leche. Su efecto astringente obrará maravillas sobre tu piel.

Para eliminar células muertas

Mezcla media taza de yogur griego y dos cucharadas de miel. Ponte esta mascarilla durante 20 minutos al menos dos veces a la semana y notarás los resultados.

Mascarilla para pieles apagadas

Combina 1/4 taza de yogur natural, 1/2 de un aguacate, una yema de huevo y combina los ingredientes hasta lograr una pasta homogénea.

Más noticias

Colágeno: ¿qué personas no deben tomarlo?

Tipos y formas de pies

Colágeno: con estos jugos puedes aumentar la producción