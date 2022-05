Mascarillas caseras para alisar e hidratar el cabello según expertos

A la hora de elegir una mascarilla para el pelo que sea 100% natural, deberás tener en cuenta:

Tu tipo de cabello: si es liso, ondulado, o rizado; si es más fino o más grueso; si es más o menos poroso (si absorbe mejor los productos o no), si tiene más tendencia a engrasarse o bien suele estar reseco, etc.

El estado y las necesidades del cabello: Si buscas una mascarilla casera para nutrir el pelo o bien para eliminar la grasa, si quieres preparar la mascarilla para reducir el encrespamiento, si lo que necesitas es recuperar tus rizos… ¡hay una mascarilla para cada ocasión!

Si tu pelo es graso…

Mascarilla de limón y huevo

El limón regula la producción de sebo capilar y es ideal para preparar mascarillas caseras para el pelo graso.

Ingredientes: 1 limón + 1 huevo + 1 cucharadita de miel

¿Cómo prepararla?

Extrae el zumo de limón y mezcla con el huevo y la miel. Un tip: para tener un extra de brillo puedes añadirle a la mezcla un chorrito de vinagre de manzana. Aplica la mascarilla de raíces a puntas. Enjuaga bien y lava el pelo con un champú adecuado para tu tipo de cabello

Si tu pelo es seco…

Mascarilla de huevo para el pelo (con aceite de oliva)

Sin duda, la mejor mascarilla hidratante para el pelo casera contiene huevo, pues la yema contiene proteínas y grasas que hacen que el cabello quede fortalecido y brillante.

Ingredientes: 2 yemas de huevo + 2 cucharadas soperas de aceite de oliva + 1 taza de agua.

¿Cómo prepararla?

Mezcla todos los ingredientes hasta obtener una masa uniforme. Aplícala sobre el cabello seco y déjala reposar durante 30 minutos (aprox.) Enjuaga con agua templada y abundante. Lava tu cabello con tu champú habitual y, si puedes, déjalo secar al aire libre.

Si tu pelo está dañado…

Mascarilla de aguacate y plátano

Si usas demasiado la plancha o el secador, si no has cuidado tu cabello como es debido, si ha estado muy expuesto al sol, cloro, agua del mar… y ha perdido todo su brillo y vitalidad, esta es la ideal. El aguacate es un superalimento con numerosos beneficios, tanto para el organismo como para la piel o el cabello. Combinado con plátano y miel, se convierte en una mezcla perfecta no solo para un desayuno rico y saludable, sino también para devolver a tu pelo su aspecto fuerte y sano.

Ingredientes: 1 aguacate maduro + 1 plátano maduro + 2 cucharaditas de miel.

¿Cómo prepararla?

Machaca con un tenedor el aguacate y el plátano y, cuando esté todo bien mezclado, añade la miel. Si por casualidad tienes en casa aceite de coco, también puedes agregar una cucharada pequeña a la mezcla. Aplica sobre el cabello mojado o húmedo, de raíces a puntas, y deja actuar durante 20 minutos. Durante ese tiempo, puedes entretenerte leyendo nuestra Guía definitiva para reparar el cabello dañado . Aclara bien y lávate el cabello como de costumbre.

Si tu pelo tiene frizz…

Mascarilla con aceite de coco y aguacate

El aceite de coco es un ingrediente maravilloso por sí solo. Pero si además lo usas de base para preparar una mascarilla casera para pelo con frizz… te encantará

Ingredientes: 1 aguacate maduro + 3 cucharadas soperas de aceite de coco

¿Cómo prepararla?

Hecha la mezcla (machacando el aguacate con un tenedor y fusionándolo lentamente con el aceite de coco), aplícala sobre el cabello húmedo. Si tienes el pelo muy seco, puedes esparcirla desde las raíces hasta las puntas; si tu melena tiene tendencia a engrasarse, mejor hazlo de medios a puntas. Deja actuar la mascarilla durante 20 minutos. Aclara con agua tibia y lava tu melena como siempre.

