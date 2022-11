Mascarilla de zanahoria para renovar la piel

Son muchas las razones para apostar por los ingredientes naturales como parte fundamental de nuestra rutina de belleza y los beneficios de la zanahoria en la piel dan cuenta de ello. No por nada se encuentra entre el top de aliados preferidos, tanto en las rutinas de cuidado facial, como en las recetas de jugos y smoothies infalibles para mejorar la salud cutánea.

Lo mejor de todo es que no sólo se trata de un ingrediente fácil de conseguir, también te resultará de lo más fácil de adaptar a tu rutina diaria, por lo que no habrá pretexto para dejarlo de lado. ¿Todavía no conoces todos los beneficios de la zanahoria en tu piel?

La zanahoria es famosa por su gran concentración de betacaroteno, un componente que al entrar en contacto con el cuerpo se transforma en vitamina A. Esta funciona como un poderoso antioxidante natural, que ayuda a combatir los efectos de los radicales libres, previniendo los signos del envejecimiento como las líneas expresión prematuras, las manchas y el tono irregular en la piel.

Por otro lado, sus altos niveles de vitamina C, incentivan la producción natural de colágeno, ideal para mantener la elasticidad, brillo y tonicidad de la piel, ayudando a retardar el envejecimiento.

Promueve la hidratación natural

Gracias a su concentración de potasio, ayuda a mantener el grado óptimo de hidratación cutánea. Sin duda, uno de los beneficios de la zanahoria en la piel más buscados y la razón por la que se le incluya dentro de múltiples productos humectantes y revitalizantes.

Un tratamiento nutritivo que hará que la piel facial resulte más elástica y tersa consiste en lavar, pelar, cocer un par de zanahorias y convertirlas en puré. Cuando la crema se haya enfriado, se extiende por todo el rostro y el cuello. Se deja actuar durante 15 minutos y se retira con agua tibia.

¿Por qué resulta beneficioso el uso de la zanahoria sobre la piel? La mascarilla casera de zanahoria es una maravillosa opción, al aportar luminosidad a la piel y contenido graso equilibrado. Otra variación de esta mascarilla es combinar los efectos beneficiosos de los carotenos con el yogur, con una mascarilla basada en ambos elementos. El yogur es un excelente limpiador facial gracias a su alto contenido en ácido láctico, lo que hace que tenga una pequeña acción exfoliante, respetando incluso a las pieles más sensibles. También ayuda a calmar la piel y a descongestionarla.