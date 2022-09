Labiales: ¿Cómo saber cuándo están vencidos?

Instagram: @maybelline

¿Eres amante de la belleza y la cosmetología? De seguro estás enterada de cuáles son los mejores productos, qué marcas son cruelty free y tienes una lista de paletas que quieres probar. Pero, ¿alguna vez te has detenido a limpiar tu tocador para sacar esos productos a los que ya no les das uso o que se vencieron? Aunque no lo creas, esta es una parte importantísima para el cuidado de la piel.

Solemos compartir productos de uso personal sin importarnos que haya traspaso de bacterias y tampoco prestamos atención a las fechas de caducidad, pero este es un gran error. Principalmente porque puede haber una reacción desfavorable en nuestro rostro.

Maybelline explica en su página web que las sombras caducan más rápido, sobre todo si las aplicamos con los dedos. La razón es que transferimos grasa al producto, disminuyendo su tiempo de vida. Sin embargo, esto no ocurre con los labiales, pues están diseñados para durar más.

Según la misma marca, “los labiales varían mucho más dependiendo del tipo de labial que sea, y su fórmula. Podrían durar 1 año hasta 2 años y medio”.

Así que si tienes labiales hace siglos en tu cosmetiquera es tiempo de que les eches un ojo.

Hay signos visibles de que caducaron, como el cambio de la textura o del color. Hay labiales que pierden su brillo y se vuelven más secos. Aunque lo mejor es que revises cada cierto tiempo la etiqueta del producto.

Generalmente traen explícita la fecha de vencimiento, pero si no lo hacen debes buscar el ícono de un recipiente abierto, acompañado de un número y la letra M. Para interpretar este símbolo debes saber que el número representa los meses; es decir, si lees 6M significa que vence en seis meses, si dice 12M que vence en un año.

