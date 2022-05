Far Away Beyond, de Avon. Cómo hacer del perfume nuestra esencia para brillar

“Yo no soy yo sin mi perfume”, dice una sobreviviente de cáncer de mama –causa que apoya Avon más que ninguna compañía en el mundo–, quien hizo del uso de las fragancias un hábito diario desde sus 15 años, cuando su mamá le obsequió uno de los perfumes insignia de la marca en esa época. Y es que, como bien lo dice Virginia Herrera, experta en fragancias de la firma, un perfume es como una obra maestra, y crearlo y escogerlo, todo un arte.

“Hay un aroma para cada tipo de persona. Un perfume es ese sello único, absolutamente personal e íntimo que nos brinda seguridad, potencia los rasgos distintivos de nuestra personalidad, nos hace sentir limpios, enérgicos y nos permite dejar una huella exclusiva, imborrable, en quienes nos rodean”, comenta. Por ello Virginia nos aconseja tener un armario de posibilidades para usar un aroma que nos identifique en casa ocasión.

Tres aspectos –señala la experta– se deben tener en cuenta a la hora de escogerlas.

Nuestro humor corporal. Cada persona tiene un olor característico, proveniente, en buena parte, del pH de la piel. Este, al interactuar con los componentes del perfume, genera los matices de la fragancia y determina su perdurabilidad.

“De ahí que nunca un perfume huela igual en dos personas. Ese matiz exclusivo, individual es el que determina nuestro match con un perfume”, explica Virginia.



Nuestra personalidad, los rasgos distintivos de nuestro carácter. Por ejemplo, “si soy una persona tímida, no voy a escoger un perfume opulento, sino un aroma más discreto”. Nuestras preferencias olfativas. Algunas personas se pueden conectar más con los olores cítricos, florales, frescos, mientras que otras pueden preferir los más dulces, frutales o amaderados. Esto también es válido para cuando decidamos obsequiar un perfume a esa persona especial que tanto amamos, como en esta oportunidad, a nuestra madre. Debemos tener muy claro los rasgos propios de su carácter y sus gustos olfativos personales.

Más allá de las expectativas

Para esta ocasión especial del Día de las Madres, Avon acaba de lanzar Far Away Beyond, una fragancia única, sofisticada, con alta concentración y perdurabilidad, que ha sido el resultado de un minucioso proceso de elaboración soportado en la producción sostenible de la vainilla, el ingrediente base de la familia Far Away, en las comunidades de Madagascar (África). “Lo que se hizo con esta versión fue utilizar el cien por ciento de los granos de la vainilla; por lo tanto, no hay desperdicios. Así apoyamos la sostenibilidad amigable con el medio ambiente en este campo”, puntualiza la perfumista de Avon. A ella se sumaron la pera y el jazmín para obtener un aroma glamuroso, que supera todas las expectativas y que definitivamente hará brillar, impactar y generar recordación para siempre a la mujer que lo haga parte de su armario de fragancias. “Far Away Beyond es para esa mujer moderna, impactante, que no quiere pasar desapercibida; para esas ocasiones especiales cuando nos proponemos brillar. Con este nuevo perfume se van a sentir más poderosas, más seguras. Va a reforzar todo ese empoderamiento que tenemos las mujeres de hoy”, concluye la experta.