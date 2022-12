Mafe Aristizábal se prepara para gritar Colombia ante el universo

Mafe Aristizábal en un evento de MUBA Cosmetics. Instagram: @mafearistizabalu

La bella Mafe Aristizábal se alista para partir a Estados Unidos en pocos días, donde cumplirá con una apretada agenda previa a la noche final de Miss Universo, un certamen con el que soñó desde hace varios años.

Y es que es preciso recordar el arduo camino que ha recorrido. En 2019 fue elegida Señorita Colombia, pero ocurrieron dos sucesos que nadie pudo prever: primero, una pandemia inició y muchas actividades se vieron afectadas, su reinado incluido, por lo que se alargó un poco más su tiempo con la banda; segundo, por motivos contractuales no pudo asistir a Miss Universo y su fanaticada se quedó con el deseo de verla en tal escenario gritando “MARÍA FERNANDA ARISTIZÁBAL, QUINDÍO, COLOMBIA”.

Pero ahí no se detuvo el sueño porque meses después vendría la noticia que tanto ella como muchos compatriotas esperaban: había sido designada como Miss Universe Colombia 2022. El anuncio llegó el 6 de abril de este año y, desde entonces, las preparaciones han sido exhaustivas.

Esto le contó a la revista ALÓ al respecto:

Fue un día demasiado trascendental y que recuerdo con todo el cariño del mundo. Desde ese día hasta hoy puedo decir que he transformado mucho mi vida y en realidad desde que soy reina he crecido como ser humano, como mujer, como amiga, como hija, porque todas las áreas de tu vida mejoran cuando estás agradeciendo cada momento.

¿Cómo cambió tu preparación a partir de que fuiste designada Miss Universe Colombia?

La diferencia es la ilusión tan grande de que ya tienes una fecha. Así yo nunca haya dejado de lado el ejercicio y los buenos hábitos ahora se fortalecieron muchísimo más, porque cuando tienes ese sueño plantado en el corazón y estás trabajando por eso quieres hacerlo de la mejor manera.

¿Qué estabas haciendo cuando Natalie Ackermann (dueña de miss universo Colombia) te llamó a darte la noticia?

Yo ya había tenido conversaciones con ella, pero era una incertidumbre muy grande. Cuando recibo la llamada estaba con mi mamá en Armenia y le dije a ella ‘que sea lo que Dios quiera. Si es para mí, está bien’. Fue uno de los días más felices conmigo.

¿Quiénes más han sido parte de tu proceso, además de tu madre?

Mi familia: mi papá, mi hermano, mi hermana y mi novio. Él fue la persona que se convirtió en un polo a tierra para mí.

¿Cuál es el recuerdo más memorable que te deja la gira que has hecho por el país?

Es difícil decirlo porque cada lugar al que voy es muy representativo. De Valledupar, por ejemplo, me gusta mucho el arraigo que tienen de su cultura… Colombia es de los pocos países que tienen eso, nosotros somos muy felices reconociendo nuestra forma de vivir la vida.

Y eso lo tienes tú. Siempre te has referido con mucho orgullo a tu departamento (Quindío).

Gracias. Para mí lo bonito de ser reina es representar a mi departamento, que por primera vez gana un concurso nacional.

¿Vas a mostrar algo de Quindío en Miss Universo?

Sí quiero, pero no puedo dar pistas. Es mi gran amor, esa tierra a la que siempre volveré.

Te hemos visto celebrando el Pride, alzando la voz en el Paro Nacional. De cierta forma has roto estereotipos de una reina de belleza y no temes tomar posición…

Cuando me di cuenta que podía tener mi criterio, que podía hablar sin miedo a equivocarme o que si me equivocaba eso probaba que soy un ser humano, dije lo que para mí estaba bien o mal desde una posición de unión. Nunca querré dividir, de mí nunca vayan a esperar una mujer que dé una crítica dura y controversial porque esa no es Mafe.

Finalmente, ¿quién era Mafe antes de convertirse en Miss Universe Colombia y quién crees que será la que regrese de Estados Unidos?

Gran pregunta. Yo siempre me he caracterizado por ser muy soñadora y agradezco a la Mafe niña porque nunca dejó de soñar. Nunca he querido pasar por encima de nadie, pero a la vez he luchado por lo que quiero.

Era muy insegura, no confiaba en el poder que tengo de cambiar vidas y cambiar mi propia vida, pero cuando empecé a ver las herramientas que Dios me dio pude reconocerme como una mujer capaz. Ser reina me ayudó a encontrar ese camino.

Yo estoy segura que estoy aquí con el propósito de servir y cuando termine este proceso quiero ver a esa Mafe más empoderada, más segura y más tranquila a la hora de hablar.

