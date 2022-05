Dra. Tatiana Martínez: Excelencia en la atención al paciente, de principio a fin

Si alguien puede dar testimonio de que Colombia es potencia mundial en turismo estético es la destacada cirujana plástica Tatiana Martínez. Visionaria, apasionada por su profesión, excelente en todo lo que hace, emprendedora, con una calidez humana incomparable, espiritual y aguerrida, creó el emporio empresarial que lidera este mercado en el país. Las opiniones de los miles de pacientes satisfechos así lo corroboran. Se trata de Smart Cirugía Plástica by Dra. Tatiana Martínez.

Dra. Tatiana, ¿qué valores agregados ofrece su compañía a los extranjeros, que la han ubicado entre las mejores del mundo?

Smart se ha distinguido por ofrecer servicios de calidad superior, dando a cada paciente un trato VIP con acompañamiento permanente, cuidado personalizado, relación estrecha con su cirujano de cabecera, recuperación en habitaciones individuales dispuestas con todo lo necesario para sentirse como en casa y, lo más importante: un seguimiento médico prolongado, una vez retornan a su país. Contamos con convenios médico-asistenciales en Puerto Rico, Chile, Costa Rica, Florida, Connecticut, New York, Madrid y Canarias.

Yo opero en la Clínica de Especialidades Quirúrgicas, habilitada por la Secretaría de Salud de Bogotá y dotada con quirófanos de última generación. Además cuenta con hospitalización, laboratorio, imágenes diagnósticas, banco de sangre, unidades de cuidados intermedios e intensivos. Todo esto para garantizar la seguridad y el éxito en cada procedimiento.



¿En materia de tecnología que ofrece?

Sumado al equipo humano conformado, entre otros, por anestesiólogos intensivistas y especializados en anestesia cardiológica, cada procedimiento es realizado con tecnología láser para cortes, Vaser para licuefacción, retracción de piel y tratamiento de fibrosis. También con Microaire (PAL), que disminuye el trauma en liposucción, y con lo último a nivel mundial: Retraction, radiofrecuencia intraoperatoria para combatir la flacidez y la celulitis, con lo cual se obtienen ¡resultados asombrosos!

¿Qué recomendaciones les da a los extranjeros para que sepan escoger un servicio idóneo y de excelente calidad como el suyo?

Siempre existirán personas no idóneas que ofrecen servicios de baja calidad. Nosotros contamos con instalaciones certificadas por las autoridades sanitarias, y como cirujana me encuentro inscrita en “Rethus”, el único registro del personal de salud avalado en Colombia. Mi recomendación es consultar esta base antes de tomar cualquier decisión y no dejarse persuadir por terceros que no tienen un título certificado en salud.



Hablemos, finalmente, de los servicios complementarios…

Primero, debo destacar que nuestro acompañamiento comprende un periodo corto previo a cualquier procedimiento para el acondicionamiento físico del paciente. Esto es de vital importancia por los procesos fisiológicos de adaptación a la altura y las presiones generadas por el vuelo.

Ofrecemos un paquete all Inclusive: traslados aeropuerto-hotel-consultorio-clínica; acompañamiento personalizado 24 horas desde su llegada; hospedaje tipo suite; plan de alimentación elaborado por nuestra nutricionista, que garantiza la recuperación adecuada de los tejidos; visita guiada a destinos turísticos (durante el acondicionamiento físico); enfermería 24 horas personalizada; prendas de compresión; medicamentos; monitoreo médico; fisioterapeutas posoperatorias y acompañamiento durante un año en su país de origen.

