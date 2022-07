Dra. Lorena Galeano: pasión por la juventud y la belleza natural

Pasión es lo que ha movido a esta médica cirujana especialista en medicina antiedad a ahondar hasta en lo más profundo de la investigación científica y la innovación en su campo para ofrecer a sus pacientes lo mejor de lo mejor, en el propósito de contrarrestar los signos del envejecimiento, definir y realzar los rasgos naturales característicos de cada rostro.

A ello se ha consagrado, incluso poniéndose a ella misma como voluntaria para probar lo más avanzado en tratamientos y tecnologías, lo que le ha merecido el reconocimiento como la doctora antiaging por excelencia de Medellín, sin necesidad de cirugías. “Siempre pruebo todo primero en mí. Es la única manera como puedo dar testimonio a mis pacientes de que los tratamientos que aplico son los más efectivos, seguros y probados por la ciencia”, afirma.

Aló: Dra. Lorena, ¿cuáles son las claves para realzar los rasgos naturales del rostro y hacer que luzca joven y luminoso sin necesidad de intervenciones quirúrgicas?

Para lograr todo ello es necesario conocer cuál es la raíz de la situación, ya que existen factores intrínsecos, inmodificables (edad y genética), y factores extrínsecos, modificables (hábitos no adecuados, trastornos hormonales, radiación, estrés, dieta). Estos aceleran el proceso de envejecimiento y si no lo tenemos claro los resultados no van a ser óptimos. Mi experiencia y conocimiento me han demostrado que a la piel hay que aportarle lo que va perdiendo con el tiempo (colágeno y ácido hialurónico, entre otros) para mantener su luminosidad, brillo y contrarrestar la flacidez.

Por esta razón mis tratamientos van encaminados a mantener una piel joven, resaltando los rasgos naturales para lograr una belleza definida, mas no trastornada. Busco los retoques necesarios para la armonía. Los procedimientos que más utilizo son: hilos de colágeno, que de acuerdo con la necesidad se pueden usar para estimular la producción de colágeno o para tratar la flacidez; ácido hialurónico, bioestimulantes de colágeno (con hidroxiapatita de calcio); ácido poli-L-láctico, terapias celulares regenerativas y toxina botulínica (Botox®).

¿Se pueden conseguir cambios significativos en edades maduras o estos procedimientos son exclusivos para rostros jóvenes?

Mis tratamientos van dirigidos a todas las personas que tengan la necesidad y el deseo de mantener un rostro y cuello jóvenes, de destacar sus rasgos naturales para lograr una belleza definida, mas no trastornada y controlar la flacidez. Busco los retoques necesarios para la armonía. Por esta razón tengo pacientes de 19 años y también de 90. Se exceptúan quienes tienen algún tipo de enfermedad contraindicada y las mujeres en estado de embarazo. Empezar los cuidados a temprana edad permite realizar tratamientos preventivos. En edades avanzadas se aplican tratamientos correctivos para lograr revertir los cambios causados por el paso del tiempo.

¿Qué es lo que más les recomienda a sus pacientes, según sus rangos de edad, a la hora de considerar x o y tratamiento para cada uno?

Es importante que los pacientes tengan en cuenta que existe una línea divisoria entre los cambios estéticos que evitan o contrarrestan el envejecimiento y los cambios bruscos que transforman el rostro de una forma tan drástica que trastornan la belleza y generan resultados antiestéticos. Para mí como médica estética es muy importante no cruzar esa línea e invito a mis pacientes a que no lo hagan.

¿Cuál es la tendencia en la perfilación del rostro? ¿Qué es lo que más piden sus pacientes?

En realidad, la tendencia actual es mantener una piel joven. Y partiendo de ello, también buscan una simetría entre sus pómulos, nariz, labios, mentón y cuello, así como atenuar las líneas de expresión. Las técnicas para alcanzar estos resultados las agrupamos en un concepto que hemos denominado Face Definition, una de las consultas que recibo con más frecuencia.

¿La medicina antiedad está concentrada en rostro y cuello o puede tratar otras partes del cuerpo?

La medicina antiedad va dirigida no solo al rostro y al cuello, sino también a toda la piel de nuestro cuerpo: brazos, manos, abdomen, espalda, glúteos, piernas e incluso al área genital que necesite tratamiento de rejuvenecimiento.

¿Cuál es la clave para alcanzar resultados altamente exitosos en su práctica? Para mí tiene varios componentes indispensables.

Primero: la empatía. Ponerme en el lugar de mis pacientes para lograr entender cuál es el motivo de su consulta y que en conjunto alcancemos los resultados que se sueñan.

- Segundo: mantenerme en constante actualización.

Tercero: liderar con el ejemplo. Por ello, primero pruebo los tratamientos en mí. Soy la mejor modelo y testimonio (risas) para mis pacientes. Eso es una garantía importante.

