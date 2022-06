Dr. Miguel Andrés Montalvo: "Así se brinda salud a través de la cirugía plástica"

Fue en su intenso ejercicio como médico general que el doctor Miguel Andrés Montalvo, actualmente cirujano plástico y caumatólogo (disciplina que estudia y trata las quemaduras), advirtió cuán importante es la cirugía plástica para la salud física, mental y emocional de las personas. Por ello decidió especializarse en esta rama, con el propósito de ayudar a llevar a la normalidad la funcionalidad y la anatomía de partes, tejidos u órganos del cuerpo, y de esta forma contribuir a mejorar la calidad de vida de sus pacientes.

Así mismo, ha cumplido con lujo de detalles la labor de certificarse con las sociedades científicas y gremiales representativas de la especialidad, así como con su registro en ReTHUS, la base de talento humano en salud de Colombia.

Su consagración en esta rama le ha permitido estudiar a fondo casos como la reconstrucción posquirúrgica de defectos mamarios, de cabeza y de cuello.

“Las mujeres pueden presentar desde una asimetría hasta una caída del busto propia del envejecimiento o de su desarrollo vital. Existen defectos relacionados directamente con la salud de los pacientes, más allá del aspecto estético. Estas anomalías deben ser tratadas solo por un profesional altamente entrenado para ello, que les garantice la mayor calidad y la seguridad”.

Tarea que el doctor Montalvo ejerce exclusivamente en centros hospitalarios habilitados y certificados para tal fin. Así mismo, haciendo uso de las mejores opciones de implantes existentes en el mercado. “Algunas marcas con las que he tenido la experiencia de trabajar y que han arrojado excelentes resultados son: Mentor, Motiva, Silimed y Polytech”, anota el cirujano plástico.

Para el doctor Montalvo, los tres factores claves para alcanzar resultados totalmente satisfactorios, no solo de la cirugía mamaria, sino de cualquier procedimiento quirúrgico son: “Primero que todo, la buena comunicación en la relación médico-paciente. El segundo, ser muy meticulosos en el seguimiento y la supervisión que hagamos a nuestros pacientes. Y el tercero, aunque no menos importante, es que los pacientes sigan las indicaciones y recomendaciones que les da su médico tratante en el periodo posoperatorio”.

Otro de los valores agregados del cirujano plástico Miguel Andrés Montalvo es que opera en Villavicencio, Bogotá y, eventualmente, en Cali. “Esto es fundamental, ya que solo trabajo en lugares donde cuenten con el equipo idóneo y preparado para cualquier evento en salud. Así mismo, siempre verifico que cuenten con un anestesiólogo certificado; que tengan servicios de internación, de ser necesarios, terapia intensiva, banco de sangre, laboratorio clínico y traslado en ambulancia. En el caso particular de Villavicencio, no solo me dedico a la parte estética, sino también a la reconstructiva. Me pueden encontrar en la Clínica Servimédicos, que cuenta con toda la infraestructura y soporte en caso de cualquier emergencia”, precisa el especialista.

