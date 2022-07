Dr. Christian Montes: Una pausa para recuperar tu cuerpo después de la maternidad

¿Qué podría ser mejor que tener como escenario la magia de Cartagena, y ponerte en manos expertas para recuperar la armonía de tu cuerpo después de haber vivido la maravillosa experiencia de tener un hijo? Pues esto es lo que ofrece el doctor Christian Montes, cirujano plástico especializado en la Universidad de Sao Paulo (Brasil), quien tiene una reconocida trayectoria en los procedimientos comprendidos dentro del plan Mommy Makeover.

Aló: Dr., ¿por qué escoger Cartagena y su experticia para este plan?

Los paquetes de la marca Dr. Christian Montes están diseñados con todos los requerimientos para que una paciente reciba la mejor atención, condiciones de seguridad y confort. Ella tendrá nuestro acompañamiento permanente. Contamos con una casa de recuperación con excelente dotación y un equipo de profesionales en enfermería y estética, para seguimiento 24 horas y terapias posteriores a la intervención. También tenemos a su disposición un chef que prepara la alimentación de su preferencia. Cartagena es, además, la favorita de nacionales y extranjeros. Así la paciente contará con un destino no solo médico, sino también turístico.

¿En qué consiste el plan Mommy Makeover?

A lo que hace referencia es precisamente a la reconstrucción de esos cuerpos que han sido modificados por un proceso de gestación. Lo que hacemos es llevarlo a su mejor versión después de haber sufrido dichos cambios. Las cirugías que comprende son lipoescultura, abdominoplastia, reparación de la musculatura abdominal, gluteoplastia y reconstrucción mamaria.

¿Y todos se pueden practicar en una sola entrada al quirófano?

Depende. Primero que todo debemos hacer una valoración rigurosa de la paciente con el fin de identificar sus condiciones corporales. Una de las evaluaciones más importantes es la del índice de masa corporal (IMC). Una persona con rango de obesidad no puede ser sometida a este plan. Ahora, hay casos en los que no podemos hacer todas las cirugías combinadas, entonces trabajamos primero la parte corporal y posteriormente la parte mamaria, lo cual depende del periodo de lactancia. En el caso de las mujeres que por diversas razones no pueden lactar podemos intervenir a los cuatro meses si el parto fue natural o a los siete meses si fue por cesárea.

Hablemos de los tiempos…

Si es una paciente del extranjero, esta debe contar por lo menos con un mes de estancia en Cartagena. Quienes tomaron vuelos de cuatro horas o menos pueden estar aquí 48 horas antes de su cirugía, pero si el vuelo dura más de cuatro horas debe arribar cuatro o cinco días antes. Esto con el propósito de minimizar los riesgos de tromboembolismo derivados de la presurización de la cabina del avión. Para la recuperación posquirúrgica se requieren unos 25 días.

¿La decisión de volver a tener hijos afecta este procedimiento?

Es muy importante aclarar este tema: la experiencia nos ha mostrado que la mayoría de las mujeres que han sido operadas con este plan, al volver a embarazarse su cuerpo sufre menos trauma. Con eso se acaba el mito de creer que con el segundo embarazo se echaría a perder todo lo logrado con el Mommy Makeover después del primero. No obstante, cada cuerpo es diferente y en algunos casos podrían requerirse retoques después de los partos siguientes.

