¿Cómo vestirse para un brunch?

Disfrutar de un apetitoso brunch ( término que fusiona el breakfast 'desayuno' y el lunch 'almuerzo') se ha convertido en una de nuestras actividades favoritas los fines de semana. Cada vez son más los restaurante que ofrecen esta opción: pancakes con todos los toppings, tostadas de aguacate, platos dulces y salados y la infaltable mimosa, forman parte del amplísimo menú que ofrecen.

El 'brunch' requiere de un estilismo a la altura pero eso sí, no hay nada menos atractivo que un look con el que luzcas muy bien presentada, pero sin exagerar, así que emula a las francesas y haz 'que todo parezca maravilloso y sin esfuerzo'. ¿Qué mejor que arreglarse un domingo, sobre todo, para asistir a un deliciosa reunión con los amigos o con la pareja?

¿Qué tipo de atuendo elegir? "Puedes apostar por un pantalón monocromático (corto tipo short en clima cálido o largo en climas fríos) o una falda con una camisa amplia de botones en tono blanco, nude o pastel. O por una falda a la rodilla, puede ser en jean o en cuero, combinada con un top básico y con un kimono largo, completar el look con unos botines cómodos. Otra opción perfectamente válida es llevar jeans y una camisa o top, con un saquito tejido o una chaqueta de punto si se trata de un día más bien fresco", asegura la experta en moda Irene Jordan.

"En cuanto a los zapatos, puedes escoger entre diseños con tacón o planos, dependiendo del terreno donde vayas a asistir. Procura siempre que sean cómodos y de la más alta calidad. El diseño tendrá que ajustarse al resto del vestuario, y así mostrarás una imagen elegante y sencilla, que resaltará", complementa Mónica Valbuena, creadora de la marca Lucinda.

No debes olvidar los accesorios para terminar de diseñar un conjunto adecuado para la ocasión. Ten en cuenta que una o dos buenas elecciones son suficientes para que el resultado no se vea recargado, como por ejemplo un bolso y un reloj o unos aretes mini y un collar preponderante. Si al contrario, quieres que los accesorios predominen, elige un look de un solo tono (pantalón y saco) y lleva accesorios XL o XXL.