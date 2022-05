Cómo ayuda la vitamina C a prevenir el envejecimiento de la piel

La vitamina C es un potente antioxidante que se ha convertido en uno de los ingredientes más buscados en cosmética. No solo actúa a nivel superficial, también penetra a capas más profundas de nuestra piel combatiendo la inflamación de tejidos.

“La vitamina C es un poderoso antioxidante que previene el daño en el ADN de las células, siempre expuestas a los radicales libre y a la radiación solar. También combate el envejecimiento cutáneo, ya que aumenta la síntesis de colágeno, una proteína muy abundante en la piel que disminuye con los años”, explica el dermatólogo Camilo Peñaranda.

Además, “es un poderoso blanqueador no irritante que al mismo tiempo que reduce las líneas finas y las arrugas, minimiza el enrojecimiento y restaura la flexibilidad de la piel”, añade el dermatólogo de cabecera de la exreina y presentadora Gabriela Tafur.

(Lea también: ¿Cómo reducir la papada? Sigue estos consejos)

¿Qué hace la vitamina c en la piel del rostro?

La vitamina C se ha convertido en el súper ingrediente de la cosmética, especialmente la cosmética antiedad, por su potente poder antiflacidez y alisador. La razón: su participación fundamental en el proceso de regeneración de colágeno. Tomándola por vía oral tiene limitadas posibilidades de llegar tan directa y fuertemente a la piel. La vitamina C es clave si quieres lucir una piel bonita pero también joven, entre sus beneficios encontramos los siguientes:

- Iguala el tono de la piel y atenúa la pigmentación.

- Ilumina el rostro.

- Disminuye arrugas y líneas de expresión.

- Reduce la pérdida de colágeno, responsable de la elasticidad de la piel.

¿Cuándo y cómo aplicar la vitamina c en la piel?

Presente en sérums, mascarillas, cremas hidratantes, puedes incluirla en el paso de tu rutina de belleza que prefieras. Si aún no la utilizas, comienza por concentraciones bajas para que tu piel la tolere y no olvides que para que realmente sea efectiva debe convertirse en un básico del día a día. Acompaña siempre tu tratamiento de vitamina C con un fotoprotector alto para evitar que la acción de la radiación solar la oxide.

Los cítricos clave en tu dieta

También es muy importante que en tu dieta consumas la vitamina c. En el mundo hay muchos cítricos, pero ninguno como el limón, la naranja o la lima.

EL LIMÓN

La vitamina C presente en el limón en colaboración con las propiedades de este cítrico, es capaz de aclarar la piel y auydar a matizar las manchas del rostro y el cuerpo.

LA NARANJA

La vitamina C que contiene la naranja en combinación con sus propiedades, puede ayudar a restituir el tono y los desniveles de marcas generadas por acné, sol y quemaduras. Facilita, además, la renovación celular y es un gran productor de colágeno.

LA LIMA

Por su parte, la vitamina C de la lima junto a sus poderosas propiedades, ayuda a combatir también las manchas provocadas por la edad, además de ayudar a eliminar las células muertas de nuestra piel, como si fuera un exfoliante suave natural.