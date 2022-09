Champú de cebolla: el secreto para un cabello saludable

Primero que nada, debes saber que el champú no huele a cebolla y, por el contrario, tiene muchos beneficios para el pelo. Te enlistamos algunos para que vayas pensando en incorporar este ingrediente natural a tu sistema de cuidado capilar. Algunas investigaciones han descubierto que las propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas de las cebollas pueden propiciar el crecimiento óptimo del cabello y mejorar su apariencia saludable.

Ayuda al crecimiento del pelo

La cebolla es una verdura que posee beneficios nutricionales, tanto para la salud como para el cabello, debido a su alto contenido de vitaminas, como la A, B6, C y E, además de algunos minerales como el hierro y el potasio. Debido a ello, el champú con este ingrediente natural nutre los folículos pilosos, es decir, la zona de la cabeza desde donde crece el pelo; asimismo, favorece la circulación sanguínea hacia las raíces. Debido a que la cebolla también contiene azufre, estimula la producción de colágeno y keratina, indispensables para el crecimiento del cabello.

Previene la caída

Por su contenido de azufre, la cebolla también hace que el cuero cabelludo reciba más nutrientes y que tu pelo deje de caerse en exceso. Como lo dijimos antes, los folículos pilosos se fortalecen y así este ingrediente previene la caída.

Ayuda a combatir la caspa

Además, la cebolla cuenta con propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas, por eso seguramente has escuchado que muchas personas la utilizan en su sistema de lavado para combatir la caspa y darle brillo a su melena.

Calma el cuero cabelludo irritado

Las propiedades antiinflamatorias de la cebolla ayudan a tratar el cuero cabelludo irritado o sensible. No obstante, debes tener cuidado si se trata de un shampoo que realizaste en casa y si tu piel es demasiado sensible, pues se trata de un producto mucho más concentrado que puede llegar a revertir el efecto si lo dejas mucho tiempo en el cuero cabelludo, causando comezón e irritación.

Revitaliza el cabello seco

Por sus antioxidantes, vitaminas y minerales, el shampoo con cebolla mejora la fibra capilar dañada y seca, haciendo que el pelo luzca con brillo y previniendo el quiebre.

Controla el frizz

Otro de los grandes beneficios del shampoo con cebolla es que funciona como un acondicionador natural, que ayuda a mejorar la textura del cabello, y, por lo tanto, a bajar el encrespamiento.

