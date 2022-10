Andrés Felipe Salazar G. La idoneidad de un médico integral

¿Cómo ha sido la evolución de la cirugía para la obesidad desde el inicio de tu profesión hasta hoy?

Su ventaja es que al ser un procedimiento funcional beneficia al paciente tanto en su aspecto físico como en su salud, con la posibilidad de mejorar las enfermedades que tiene. Durante los últimos años, los refinamientos tecnológicos y la experiencia de los cirujanos han hecho que sean procedimientos muy efectivos y muy seguros. Nuestro lema es: “Experiencia - Excelencia - Confianza”.

¿Has pensado en expandir tus servicios médicos fuera del país a propósito de la cantidad de extranjeros que te visitan para este fin?

Tenemos convenios con pacientes internacionales que nos consultan por nuestros buenos resultados, por las experiencias que avalan nuestros procedimientos como seguros y efectivos, por el prestigio de la medicina en nuestro país y los costos atractivos para el paciente extranjero y el local.

¿Cuál crees que es el mayor desafío que has enfrentado durante tu carrera?

Fortalecer nuestro equipo multidisciplinario para brindar la mejor atención y resultados, manteniéndonos siempre actualizados y a la vanguardia.

¿Cuál es tu opinión frente al aumento significativo de esta cirugía pospandemia?

Se ha visto un ‘despertar’ de la conciencia al ver la obesidad como una enfermedad que necesita ser tratada para evitar secuelas (apnea del sueño, hipertensión, diabetes, enfermedad coronaria, problemas articulares, etc.).

¿Cuál es tu plan favorito en tu tiempo libre?

Disfrutar de la música, conciertos, tiempo con mis hijos, viajar.

Algún hobby que quieras compartir con nosotros…

Las motocicletas.

¿Qué es eso que pocas personas saben de ti?

Mi afición por las motocicletas, sobre todo las Harley-Davidson, los tatuajes y la música rock.

¿Cómo ha sido el apoyo de tu familia durante el desarrollo de tu profesión?

En medicina, el tiempo del profesional es priorizado en la atención de los pacientes, por esto muchas veces se pierden oportunidades de compartir con la familia. Afortunadamente he contado con su cariño, apoyo y comprensión, en particular de mis hijos.

¿Qué novedades vienen para lo que resta del año?

Estamos en proceso de crecimiento progresivo para ofrecer el mejor servicio, siempre buscando la mayor comodidad, eficiencia y rapidez en el tratamiento.

Coordinador Cirugía General

Clínica Palermo en Bogotá

Celular - WhatsApp 313 8292003



En el consultorio

-Un consejo para una paciente antes de su primera cirugía.

Evaluar cuáles son sus motivaciones para buscar este cambio. No es solo una cuestión de estética, son procedimientos con un impacto favorable en su integración familiar, en su capacidad para realizar actividades cotidianas, mejora del sueño y la vida sexual, y para evitar enfermedades que pueden hacerles perder años de vida saludable.

-Tres cosas que no debe hacer un paciente después de una intervención.

No olvidar que la cirugía es parte de un tratamiento integral. El seguimiento en el posoperatorio, los cambios en el estilo de vida y en los hábitos nutricionales son primordiales para mantener los resultados a largo plazo. Segundo, no se trata de dejar de comer, sino de aprender a comer. Y tercero, no dejar de lado el ejercicio.