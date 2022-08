Zayn Malik publica un vídeo en Instagram cantando una canción de One Direction... ¡Y morimos de amor!

Hace siete años, cuando se disolvió la banda One Direction, el cantante Zayn Malik, no había vuelto a hacer ninguna referencia a esta agrupación en la que surgió como artista. Es más, no permitía que en ninguna entrevista se le preguntara al respecto...

One Direction nació prácticamente por casualidad: cinco jóvenes que audicionaron para la edición británica de ‘The X Factor’. Y aunque ninguno de ellos se convertiría en el ganador del programa, ganaron mucho más que eso. El potencial de verlos a todos juntos sobre el escenario se trasladó pronto a las listas musicales.

Sin embargo, luego de liderar los listados a nivel mundial, se supo que Zayn Malik abandonaba el grupo y One Direction llegó a su fin. Hubo mares de lágrimas de sus seguidoras por todo el mundo y la gran mayoría culpó a Zayn, de que su grupo de música favorito no volviera a sacar canciones nuevas.

Años después, el artista, expareja y padre del hijo de la modelo Gigi Hadid, sorprendió a todos al publicar en Instagram un vídeo entonando ‘Night changes’, uno de los ‘singles’ más conocidos de la ‘boy band’. En el ‘clip’, editado en blanco y negro, el cantante demuestra que no ha olvidado las letras que un día cantaba en el escenario junto a sus cuatro compañeros.

La canción, que se ha convertido en un ‘trend’ viral de Tiktok, habla precisamente del paso del tiempo, de hacerse mayor a una velocidad que asusta. A pesar del elemento romántico, parece que la letra le viene como anillo al dedo a Zayn en cuanto a su relación con One Direction.

La publicación ha sido tan inesperada y sorprendente debido a que el cantante rehuye a hablar de su antiguo grupo, y solamente en contadas ocasiones nos ha dejado alguna que otra declaración. No sabemos si este puede ser el primer paso para esa tan esperada reunión del grupo al completo, algo que los ‘directioners’ llevan esperando con ansia casi desde el preciso momento en el que la banda de disolvió.