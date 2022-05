¿Yailin no la soporta? Sacó a una fan de concierto por llevar el cabello como Karol G

Todo parece indicar que la cantante Yailin no quiere tener cerca nada ni nadie que le recuerde a Karol G, exnovia de Anuel. Lo ha dejado claro en sus lives, en algunas líneas de sus canciones, con sus seguidores y ahora en sus conciertos, pues en el más reciente, la intérprete de Si tú me busca prohibió el uso de pelucas de colores.

En redes sociales no se hicieron esperar los comentarios por la medida tomada y todos coincidían en que dicha exigencia es por Karol G, quien usa el pelo de color azul y sus fanáticos han usado este color para manifestar su amor por ella.

Seguida de esta restricción, salió a la luz un video en el que una fanática de Yailin se quejaba de esta medida con la que se vio directamente perjudicada. La mujer asegura que no pudo entrar al evento porque tenía una peluca como la de Karol G.

“A mí me acaban de sacar de Marbella Lounge por mi peluca. Yo fui como fan a ver a Yailin y me dijeron que yo no podía estar ahí, que yo tenía que salir, porque la señorita Yailin dijo que ella no iba a cantar si había alguna mujer con peluca de este color, o sea azul. Yo pagando con mi dinero, voy a verla como fan y me sacaron por mi peluca. Es increíble”, aseguró la fanática.