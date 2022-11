Yailin La más Viral presume su embarazo con baile

Desde que dio a conocer su embarazo, la exponente urbana dominicana Yailin la más viral, ha presumido su pancita a sus 6.1 millones de seguidores en Instagram y a sus 5.5 millones en Tik Tok.

Ya sea paseando en un vehículo, compartiendo con el cantante Anuel AA, su esposo, cantando o relajándose en la playa, Yailin no quiere dejar escapar ningún detalle de la dulce espera.

Un corto video que llamó la atención, subido a su cuenta de Tik Tok, fue una Yailin feliz dando pasos de twerking (perreo) y golpes suaves de cadera, al ritmo de afrobeat.

En los comentarios los usuarios halagaron que luce hermosa en esta etapa: "Muy linda mi Yailin hermosa con su pancita hermosa", "Barriguita más bella" , "Ya queremos que nazca la niña", " Yailin esa niña como no hacer tremenda si mira su mamá bailando".

Una bebita muy deseada

Recientemente, en sus redes sociales escribió que siempre le dijo a Dios que le diera una familia del hombre que ella amara. "Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia, pero del hombre que yo amara de verdad. Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí. Me siento super feliz, la mujer más feliz del mundo. No sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo, no tengo palabras. Aquí tú papi y yo te hicimos con mucho amor, estamos esperando tu llegada mi gordita. Te amo @anuel", escribió en su cuenta de Instagram.

Estas declaraciones surgen después que este lunes su esposo diera a conocer la feliz noticia de que esperan una niña.

El intérprete de "China" colgó un corte en sus redes sociales besando a su pareja durante la revelación de sexo que se hizo en la República Dominicana el pasado 21 de noviembre y dijo que será ¡una niña!

