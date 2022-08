Yailin La Más Viral lanza fuerte comentario por rumor de embarazo

Instagram: @anuel

Ya hace varios días que surgió el rumor de que Anuel AA y Yailin La Más Viral serían padres. Esto, después de que el artista urbano pospusiera su gira para atender “asuntos personales”.

“Mi equipo y yo hemos decidido posponer la gira para más adelante en el 2023. Mientras tanto, voy a continuar haciendo lo que más me apasiona, lanzando buena música”, decía el comunicado.

Después de varios días de silencio por parte de ambos, la rapera y cantante dominicana por fin comentó sobre la situación, pero lo hizo para arremeter contra los medios de comunicación.

“Les daré un consejo a los comunicadores. Si uno no ha confirmado algo, no lo confirmen ustedes”, empezó diciendo. “¿Para qué? No se busquen un caso. (…) Si no me mencionan no hacen números, los entiendo”.

Además, finalizó lanzando una advertencia: “No me busques la boca porque la tengo bien sucia”.

Así, dejó claro que no está esperando un bebé con el puertorriqueño. Él, por su parte, no ha dado más detalles de por qué tomó la decisión de detener su tour.

