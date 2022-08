Yailin La Más Viral eliminó su cuenta de Instagram tras críticas

Instagram: @anuel

Han sido semanas difíciles para la cantante dominicana Yailin La Más Viral, quien se hizo más conocida después de hacer pública su relación y posterior matrimonio con Anuel AA.

La mujer ha estado bajo el foco de los medios de comunicación y de los mismos internautas, quienes aseguraron que estaba embarazada.

Este rumor inició después de que el reggaetonero cancelara el resto de sus presentaciones por “motivos personales” acerca de los que no dio detalles.

Sin embargo, ella misma salió a desmentir tal información y se mostró bastante molesta. “Les daré un consejo a los comunicadores. Si uno no ha confirmado algo, no lo confirmen ustedes. ¿Para qué? No se busquen un caso”, escribió en sus historias.

“Si no me mencionan no hacen números, los entiendo”, finalizó diciendo.

Pues bien, después de esto decidió eliminar su cuenta de Instagram, la principal red social por la que se comunicaba con sus seguidores, y no se sabe de ella. Anuel tampoco ha comentado algo respecto a cómo se encuentra su esposa.

