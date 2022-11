WestCol lanza polémicos comentarios sobre las mujeres colombianas en Qatar

Varios famosos, empresarios y otras personalidades colombianas han llegado hasta Qatar para disfrutar la fiesta del fútbol más grande del mundo. Dejando de lado lo que sucede en el desarrollo de los partidos, las personalidades de redes sociales también han documentado lo que acontece en territorio árabe.

Es el caso de Luis Villa, el famoso streamer conocido como Westcol, quien desde hace unos meses tomó gran relevancia en las redes sociales por compartir su romance con la barranquillera Aida Victoria Merlano.

Westcol llegó a Qatar, y desde entonces, ha compartido muchas historias en su cuenta de Instagram acerca de su travesía por el país en el que se desarrolla el mundial.

Ha mostrado cómo es su lujosa habitación con una vista espectacular de Doha, también los sitios comunes, las imponentes edificaciones y en compañía del cantante antioqueño Juan Duque, recorre las principales calles mostrándoles cada detalle a sus seguidores.

"Acá, las mujeres no son bandidas"

En medio de una interacción con los internautas, Westcol emitió, en broma según él, una serie de comparaciones entre las mujeres colombianas y las qatarís que para muchos fueron ofensivas y machistas.

“Imagínense que aquí en Qatar no existen las mujeres bandidas, ¿´están escuchando las mujeres de Medellín, de Pereira y de Bucaramanga? Ah, Cali no se me olvida tampoco. Porque si acá hubiera una mujer bandida no simplemente la meten a la cárcel, sino que la prenden a latigazos. No hay malas, no hay bandidas es el paraíso. Una vieja de Medellín toca estas tierras y se le derrite el pie. Es impresionante. Aprendan”, dijo en una de sus stories.

Retractación de Westcol

Luego de causar gran revuelo por sus declaraciones, Westcol salió a pedir perdón por lo dicho. “Respecto a la historia diciendo que las mujeres aquí no son bandidas y en Colombia sí, quiero pedir perdón porque la cag… Tienen razón las mujeres que están tirando porque sí se escucha mal. El problema es que soy un pelado y no mido mis palabras”, manifestó el streamer.

