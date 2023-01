WestCol confirma fin de la relación con Aida Victoria Merlano

La creadora de contenidos Aida Victoria Merlano continúa siendo noticia, esta vez, por el fin de su noviazgo con WestCol. La ruptura fue confirmada por el ‘streamer’ antioqueño, quien, es reconocido por sus transmisiones en la plataforma Twitch.

Y es que desde hacía un tiempo se venía rumorando que ‘Westcol’ y Aida tenían una relación por interés y para generar polémicas, las cuales los ayudaban a posicionarse en redes. Se creía eso porque los jóvenes viven en ciudades diferentes y rara vez se les veía juntos.

WestCol contó a través de un video que “hace rato” no está con Aida. “No hemos dicho nada públicamente, pero desde hace rato no estoy con ella. Estoy seguro que ustedes ya lo sabían. Fue una decisión mutua. Llevamos mucho sin estar juntos, pero ella ha sido muy linda conm igo y me ha dado muchas cosas”, mencionó.

Estas declaraciones dejaron claro que la ‘influencer’ y el ‘streamer’ quedaron en buenos términos y son amigos, pero ya no existe un vínculo amoroso entre ellos.

La razón por la cual ni WestCol ni Merlano han hablado sobre su ruptura amorosa se debe a que estarían evitando caer en ‘boca de todo el mundo’.

