Wanda Nara habló de su romance con L-Gante ¿Qué dijo de Mauro Icardi?

Los rumores sobre el fin de la relación entre entre Mauro Icardi y Wanda Nara, iniciaron cuando medios como ‘El Clarín’ revelaron audios comprometedores de Wanda con el croata Marcelo Brozovic además, hicieron públicos correos entre Mauro y la China Suárez, reconocida cantante, modelo y diseñadora argentina.

“Me resulta muy doloroso vivir este momento pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos”, publicó la empresaria en su momento.

Ahora los rumores se vuelven a encender tras la filtración de una fotografía donde se ve a la modelo besándose apasionadamente con el cantante L-Gante. Ante la filtración de los videos Mauro Icardi decidió responder que esto era una estrategia de publicidad para la modelo.

"Había otras formas de publicidad, creo que no es la adecuada para lo que es ella, su marca, su nombre, para lo que creamos y tuvimos durante nueve años, diez", añadió.

Ante esto, Wanda decidió aclarar lo que pasaba "No me estaba besando en esa imagen" y sostuvo: "Pero sí es verdad que estaba en ese lugar. Generalmente voy y estoy donde soy feliz sin importarme el comentario de los demás. Te puedo asegurar que esa noche fui más feliz que muchas que están en Europa".

Pero al parecer Wanda no solo hizo la promoción de sus productos con un beso, en el primer avance del videoclip, de la canción de L-Gante se ve a una pareja desnuda.

