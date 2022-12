Viuda de Darío Gómez habla de las veces que el cantante se le ha aparecido en la casa

Aún la música popular colombiana no se ha recuperado de la muerte del gran cantante antioqueño Darío Gómez, quien hace cinco meses falleció tras sufrir un infarto fulminante a los 71 años de edad.

(Lee también: Amber Heard llegó a un acuerdo con Johnny Depp tras juicio por difamación)

Su exesposa y mánager, Olga Lucía Arcila, habló con el programa matutino de RCN 'Buen día Colombia' y se asinceró sobre los últimos días del artista y lo que ha sobrevenido después de su partida.

Arcila contó cómo fue el momento de su fallecimiento, ya que estaba presente, y corroboró lo que dijo la clínica en su momento, que el artista había llegado "en estado de inconsciencia luego de haber sufrido un colapso súbito en su hogar”.

Aseguró que esta situación fue imprevista para todos ,“No nos esperábamos esto, porque él estaba muy bien, teníamos reuniones, habíamos organizado hacer saludos para el otro día, así como programando unas entrevistas", dijo.

Explicó que de repente se puso mal, "ya cuando fuimos a cerrar la oficina, él ya estaba en el piso. Creí que era un bajón de azúcar porque él me pidió una panelita y se la di, y después que se la comió, lo vi mejor". En ese momento decidieron ir a la clínica, "con la esperanza de que todo estaría bien, pero fue un infarto fulminante", explicó.

(Te puede interesar: Harry y Meghan exigen reunión con la familia real tras documental de Netflix)

Su partida ha impactado a todo el medio, pero especialmente a su familia, "Solo Dios sabe las fuerzas con las que uno afronta estos momentos. Yo no hacía sino orar, orar. Vi cuando lo intubaron y cuando lo reanimaban”.

A pesar del amor que ha recibido a diario tras la partida del cantante, no ha encontrado consuelo. Su ausencia ha sido muy fuerte, pero asegura que él, Darío, ha hecho un esfuerzo desde el más allá para darle paz.

“Darío me ha visitado. A los dos días de su muerte me tocó la mano de una manera espectacular. Me ha sobado la cabeza como lo hacía en vida, y me ha impregnado con su loción toda la habitación, y he sentido que se sienta al lado de mi cama y sé que es él -afirmó- lo único que digo es ‘culicagado, estás aquí, Dios te bendiga’”.

Más noticias:

- Kylian Mbappé habría terminado con la modelo trans Inés Rau ¿quién es su nueva pareja?

- Más de 70 mil personas disfrutaron del concierto de Juanes y Morat

- ¿Sebastián Caicedo ya tendría nuevo amor?