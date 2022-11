Vin Diesel rinde conmovedor tributo a Paul Walker

El actor Paul Walker murió el 30 de noviembre de 2013 a los 40 años debido a un accidente automovilístico y en los años transcurridos desde su fallecimiento, el actor Vin Diesel ha expresado que ha sufrido la tremenda pérdida por haber estado muy cerca de Paul, con quien actuó en cinco películas de Fast & Furious, durante más de una década.

Inmediatamente después de la tragedia de su fallecimiento, Vin compartió un conmovedor homenaje en honor a él y su legado."Paul, desearía que pudieras ver el mundo ahora mismo... y el profundo impacto que tu vida ha tenido en él, en nosotros... en mí".

(Además: Kylie Jenner responde tras acusaciones de “encubrir a Balenciaga”)

Ahora, la estrella de Guardianes de la Galaxia recordó 9 años de la muerte de Paul al compartir una foto de él y el difunto actor en Instagram. Vin subtituló la publicación del 29 de noviembre: "Nueve años... te amo y te extraño". Míralos en el video de arriba.

Vin también se ha mantenido cerca del hermano de Paul, Cody Walker, y de la hija de Paul, Meadow, de 24 años, a quien incluso llevó hasta el altar en su boda de 2021.

(Te puede interesar: Aida Victoria Merlano confirmó ruptura con WestCol: "Mocoso")

El año pasado, Vin recordó cómo el consejo de Paul como padre para Meadow lo ayudó cuando esperaba un hijo propio.

"Te dije que estaba a punto de tener un bebé y no sabía qué esperar en el hospital al que me dirigía después del trabajo. Nunca olvidaré lo que me dijiste", recordó Vin en una publicación de Instagram de noviembre de 2021. "Dijiste que muchos tipos duros te dirán que esperes fuera de la sala de partos, pero eso está mal. Entra allí, corta el cordón umbilical y será el mejor día de tu vida", anotó con tristeza.

