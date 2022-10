Video: Salomé Camargo pide normalizar la menstruación tras sufrir este accidente en vivo en RCN

Con apenas 10 años, la pequeña Salomé Camargo se robó el corazón de los colombianos, tras su exitosa participación en el concurso de canto del ‘canal RCN’, ‘Factor XS’ en el año 2011.

Hoy, casi 11 años después Salomé es una mujer hecha y derecha y ha continuado haciendo gala de su gran talento, que ha seguido cosechando y por el que ha logrado ser nuevamente reconocida por sus canciones.

Infortunadamente este lunes se convirtió en tendencia en las diferentes redes sociales, no por su melodiosa voz, sino por un 'accidente' que tuvo mientras visitaba un programa matutino en el canal que le abrió las puertas al estrellato.

Cuando se paró a cantar, su pantalón blanco tenía una mancha roja de menstruación, lo que implicó que el programa saliera a comerciales por unos minutos, mientras Salomé, hoy en día ya con 20 años, se cambiaba.

(Lee también: Selena Gomez revela detalles de su vida en su documental 'My Mind & Me': "agradecida de estar viva").

El video, que empezó a circular en redes sociales, suscitó todo tipo de comentarios: varias personas la criticaban por la situación, e incluso la trataron de descuidada y que debía sentir vergüenza, por lo que la propia artista no dudó en contestarles que sabía lo que había pasado: "Me llegó el período en pleno programa en vivo y me parece súper importante hablarles de eso y publicarlo", dijo en el caption de instagram y procedió a subir el video del momento.

(Te puede interesar: RBD cantan 'Sálvame' y ´Rebelde' en la boda de Maité Perroni y Andrés Tovar).

En él se ve claramente cómo los presentadores, incómodos y nerviosos, no saben manejar la situación y hacen aún más evidente lo sucedido con Salomé.

Finalmente, la artista hace una seria y sana reflexión con el tema: "Algunos de los comentarios que he recibido son de vergüenza, otros en tono de regaño culpándome de lo que sucedió. Ninguna está libre de un accidente y esto que me ocurrió le puede pasar a cualquiera! ES NORMAL #NormalicemosElPeriodo ❤️", escribió.

Dicha publicación ha tenido a esta hora más de 70 mil likes, y ha logrado movilizar a muchos famosos e influencers, quienes la han apoyado con la situación y han convertido en tendencia el hashtag: #Normalicemoselperiodo.

