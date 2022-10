Victoria Beckham revela por qué se borró los tatuajes en honor a su esposo

Victoria Beckham puede haberse quitado un tatuaje con las iniciales de David Beckham, pero eso no significa que haya problemas. La diseñadora de moda apareció en el programa 'Today with Hoda and Jenna', donde explicó por qué se retiró el diseño.

"Tenía estos tatuajes hace mucho, mucho tiempo y no eran especialmente delicados", dijo Victoria sobre el tatuaje de la muñeca, dedicado al ex futbolista. "Mi marido tiene muchos tatuajes preciosos, y los niños también, y son muy finos, y los han hecho los artistas más fenomenales, pero los míos eran un poco gruesos y sangraban, un poco. No parecían tan bonitos".

La estrella explicó que sus diseños comenzaron a sangrar y cambiaron de color hacia un tono azulado que simplemente la hacían pensar que no se veían bien.

"No significa nada más que eso. Creo que los medios de comunicación empezaron a especular, ¿estaba dejando a mi marido? No. Simplemente estaba un poco harta del tatuaje. Es tan simple como eso".

Victoria dejó claro que su matrimonio con el ex deportista profesional se mantiene mejor que nunca y que la eliminación del tatuaje no es un signo de malos tiempos.

Recientemente, la pareja fue vista disfrutando de una cita nocturna en la ciudad de Nueva York. En ese momento una fuente reveló a ‘Entertainment Tonight’ que Victoria y David parecía divertirse uno con el otro.

"David y Victoria Beckham cenaron anoche en The Mark en Nueva York. Parecía que tenían una divertida noche de cita y estaban riendo juntos", compartió el informante. "En un momento dado, Victoria le pidió a un hombre que cenaba allí si podía por favor tomar una foto de ella y su marido. Fueron muy amables y educados".

Te puede interesar:

(Alejandro Riaño fue captado de la mano con su nuevo amor)

(Así es Cochina envidia, la serie colombiana de Prime Video)

(Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas hablan de la posibilidad de ser padres)