Valentina Lizcano revela que actor mayor la llevó a abortar

Valentina Lizcano es una reconocida actriz que ha participado en producciones como La reina del Flow 2, El secretario y Polvo carnavalero, luego de haber formado parte de una de las temporadas de Protagonistas de Novela del Canal RCN; la artista también es una reconocida deportista e influencer de vida sana.

Junto con su esposo, el empresario italiano, le dieron la bienvenida a su hija Alma, que nació el 22 de junio de 2021 en horas de la tarde, después de que la influenciadora diera a conocer a través de sus redes sociales que había entrado en trabajo de parto.

Antes de Alma, Lizcano ya tenía a Salvador, que surgió del amor que sostuvo la actriz con Ricardo Leyva Jr. en 2014, con su nacimiento la vida de la actriz cambió y dejó de lado a la mujer conocida por ser rumbera, los excesos con el trago y consumo de sustancias psicoactivas para dedicarse al cuidado de su primogénito, tal y como lo reveló en su libro.

Sin embargo, recientemente en entrevista con Eva Rey en su programa de YouTube llamado Desnúdate con Eva, la actriz recordó que cuando apenas tenía 19 años y sostuvo una relación con un hombre mucho mayor que ella, resultó embarazada y fue él quien la obligó a abortar, tema que agradece según reveló en la entrevista.

Valentina contaba que había tenido un aborto espontáneo meses después de haber dado a luz a su segunda hija, motivo que la llevó a ser diagnosticada con depresión y por lo que toma medicamentos, cuando relató lo vivido cuando era joven.

“A los 19 años tomé la decisión… Yo quedé embarazada a los 19 años estando en Bogotá, de un actor que no voy a decir el nombre, muchísimo mayor que yo que me cogió de la mano y me llevó a abortar. Fue lo mejor que pudo haber hecho por mí porque yo estaba muy chiquita llena de miedos”, relató la actriz.

Agradeció que hubiera sido su pareja en ese momento quien tomara la decisión, ya que para Lizcano “no convenía para ese ser, unos padres así, una niña de 19 y un tipo muchos años mayor”.

Recalcó además que el procedimiento “fue muy traumático física y emocionalmente, pero hoy que soy madre de dos hijos y que veo la vida desde otro lugar, digo… A veces duele, a veces simplemente fantaseo y en mis rituales, hasta nombre le he puesto”, concluyó Valentina Lizcano en entrevista con Eva Rey.

