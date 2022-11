Valentina Lizcano contó que fue abusada sexualmente, ¿qué decisión tomó?

Instagram: @valelizcano

Valentina Lizcano es, sin duda alguna, una de las actrices más reconocidas en el país. La caleña inició su carrera como presentadora en el programa ‘Bichos’ y, desde entonces, se le han abierto muchas puertas en la televisión.

Recientemente participó en ‘La reina del flow’, haciendo el papel de una periodista.

La actriz de 38 años siempre se ha mostrado cercana a su público y por eso quiso abrir su corazón, revelando algo que marcó su vida: fue abusada sexualmente.

“Yo viví esa situación en mi infancia y en mi adolescencia, claramente no iba a quedar embarazada porque era una niña todavía, pero siendo una adolescente sí tuve que tomar esa decisión (abortar) porque no podía, no tenía cómo sostenerme a mí, ni tenía cómo sostener a un bebé”, contó.

Según dijo, la persona que abusó de ella fue el chofer de su ruta escolar: “Siempre me ponía en la parte delantera del auto, justo en la mitad de las sillas. (...) Cada vez que metía un cambio me tocaba la entrepierna”, indicó.

Tristemente, cuando inició su carrera en la industria otras personas, cuyos nombres no reveló, intentaron sobrepasarse con ella nuevamente durante una fiesta.

Distintas personas se han unido en apoyo a la artista, manifestándole que es una guerrera.

