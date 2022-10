Travis Scott aclara rumores de infidelidad a Kylie Jenner

A la derecha, la mujer con la que lo señalan de ser infiel. Instagram: @kyliejenner / @yungsweetro

La relación de la empresaria Kylie Jenner, la menor de las Kardashian, y el rapero Travis Scott atraviesa por un tenso momento. Esto, después de que surgieran rumores de infidelidad por parte de él.

La tercera persona sería la modelo Rojean Kar, con quien aparentemente tuvo una relación en 2013, pero no habría cortado contacto. Recientemente se encontraron en el set de un video musical y desde ahí no paran las acusaciones.

De hecho, hubo quienes aseguraron que entre ambas mujeres se estarían enviando indirectas. En su publicación más reciente, Kar escribió: “Dile que se vista de mí en Halloween, ya que desea tanto que la ames”.

En medio de la polémica Scott, quien ya es padre de dos hijos junto a Jenner, decidió hablar.

Por medio de sus historias de Instagram, expresó: “Una persona no invitada comenzó a esparcir fotografías de lo que se suponía era un set cerrado mientras estaba dirigiendo mi video. Diré esto por última vez. No conozco a esta persona. Nunca he estado con esta persona, así que, por favor, detengan estos ciberjuegos y toda la historia ficticia”.

Por su parte, Kylie Jenner no ha comentado nada al respecto.

